Další peníze by v rozpočtu kraje by využili na nové investice i na opravy. Kraj má například obrovský dluh v silnicích i ve zdravotnictví. „Máme požadavky na různé opravy za 9,7 miliard korun. „Nedávno jsem navštívil nemocnici Hodonín, kde byla propadená střecha podepřená nějakým trámem, ředitel je z toho nešťastný. Takhle bych mohl vyjmenovávat další budovy," zmínil krajský radní pro oblast investic a majetku Vladimír Šmerda.

Představitelé kraje proto udělali výzvu pro všechny politiky, kteří kandidují na jižní Moravě ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby výzvu podpořili a zavázali se, že s tím v příštím volebním období něco udělají. „Proč jsou tady krabice a v takovém počtu? Díky panu Rathovi víme, že do krabice od vína se vejde přibližně sedm milionů korun, takže tady je tři sta krabic, které představují 2,1 miliardy korun," vysvětlil Grolich.

Výzvu už podle Grolicha podepsalo asi třicet politiků. Například lídr Spolu Petr Fiala, lídr Pirátů a Starostů Radek Holomčík nebo jednička sociálních demokratů Roman Onderka. „Jsem moc rád, že hejtman Grolich toto téma otevřel. Toto je přesně ta inciativa, která má do sněmovny přijít od vedení kraje. A téma financí je o to palčivější po tom, co se jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo a je nutné likvidovat škody a více investovat,“ poznamenal Vlastimil Válek, který kandiduje za Spolu a rovněž výzvu podpořil.

Aktivita pro změnu v rozpočtovém určení daní vznikla také v Asociaci krajů. „Připravujeme návrh, který se předložíme budoucí vládě. Na přelomu roku by měl být hotový," doplnil Grolich.

Ekonom Petr Pelc nepředpokládá, že by případná změna v rozpočtovém určení daní byla na úkor jiného kraje. „Pokud to opravdu projde, bude to celkové navýšení peněz. Ale kde na to vezmou, to je velká otázka. Nynější výdaje jsou obrovské," řekl ekonom.