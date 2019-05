Rájec-Jestřebí /FOTOGALERIE/ - Počátky hasičského sboru v Jestřebí, které je nyní součástí města Rájec-Jestřebí, sahají do poloviny devatenáctého století. První stříkačku obec zakoupila v roce 1853. Organizovaný spolek ale vznikl o pár desítek let později.

„Hasičský sbor v Jestřebí vznikl v březnu 1914 v tehdejší restauraci u Svobodů, později u Cihlářů. Přihlásilo se šestašedesát členů, z nichž pětadvacet bylo činných,“ přiblížil za dobrovolné hasiče z Jestřebí Jiří Mikulášek. První velký požár sbor zažil rok na to, když v Rájci hořelo v areálu firmy Drucker. Do historie se zapsal také zásah po povodních v roce 1922 a 1997 a požár rájecké pily v roce 1984.



K hasičům se v Jestřebí nyní hlásí více než padesát členů, bez jejichž přičinění by se život v této části města neobešel. Spolek každoročně pořádá ostatkový průvod masek, pálení čarodějnic u rybníka v Hajcích, pouťové posezení na náměstí a v prosinci mikulášskou nadílku pro děti. „Každý rok také obcházíme všechny spoluobčany s novoročním blahopřáním,“ podotkl za hasiče z Jestřebí Jiří Mikulášek.