O celý milion korun méně zaplatí podle vedení Blanska radnice za projekt na přestavbu budovy bývalé hasičky v předzámčí. „Město vybralo v opakovaném výběrovém řízení firmu D2C Projekt group. Porazila dalších deset uchazečů. Původně se ke zpracování projektu přihlásily pouze dvě firmy a cena byla o milion vyšší. Nyní projekt na čtyřicetimilionovou přestavbu přijde na 860 tisíc korun,“ sdělila mluvčí města Pavla Komárková.

Příchod k zámku naváže na stávající pěší zónu. | Foto: Ateliér Abras

Pokud vše půjde podle plánů, projekt pro územní a stavební řízení by měl být hotový do konce roku. Na jaře příštího roku by pak mělo město vybírat stavební firmu. Hotovo by mělo být v roce 2022. „Náklady na přestavbu hasičky odhadujeme na čtyřicet milionů korun,“ dodal vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.