Jeho příchod na svět byl totiž stylový. „Rodit jsme měli osmého května. Manžel měl ten den první dovolenou. Syn si dával na čas, nerodili jsme v termínu. Další termín a kontrola v porodnici následovala v pondělí desátého a pořád nic, tak jsme čekali dál. Následovalo úterý jedenáctého, to už jsme byli docela na trní, protože jsem přenášela. Odpoledne volal manželovi kamarád a kolega z práce, že vidí nad lesem v Černovicích kouř, a že tam asi hoří. Zalarmovali hasiče. Z rozhlasu zazněl požární poplach a v to větrné úterý měli všichni hasiči dobrovolní i profesionální napilno,“ vzpomíná na chvíle těsně před porodem Martina Zhořová.

Manžel i tchán s dobrovolnými hasiči vyrazili do terénu. Hořelo na ploše zhruba dvou hektarů, byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. V akci bylo devatenáct jednotek hasičů a policejní vrtulník s hasícím vakem. Požár si vyžádal nasazení stovky hasičů, hasilo se třinácti proudy. Oheň dostaly jednotky pod kontrolu až večer. „Muž se vrátil pozdě večer celý splavený, špinavý od sazí a kouře a unavený. Hned brzy ráno jsme jeli do porodnice, kde ho čekala druhá směna. Zvládl to ale obdivuhodně. Všechno nakonec dobře dopadlo, i když malému Jaroslavovi se na svět moc nechtělo. Pro mě i naši malou dceru a syna je velkou oporou a moc si ho vážím,“ dodává žena.

Černovičtí hasiči hlídali spáleniště přes noc i celý druhý den. Jaroslav Zhoř už v noci z úterý na středu s nimi na místě požáru nedohlížel . Byl doma a připravoval se na ranní odjezd do porodnice. „Na požáry jsem z práce zvyklý. Pobyt v nemocnici byl pro mě stoprocentně náročnější. Porod byl dlouhý, ale se šťastným koncem. Hlavně že manželka i syn jsou v pořádku,“ říká profesionální hasič.

Syna řádně s černovickými hasiči zapili hned po návratu z porodnice. S profesionální jednotkou k tomu po práci teprve dojde. „S kolegy ze směny hledáme vhodný termín. Samozřejmě to musíme oslavit. A jestli syn bude také hasič? Předpoklady tady jsou. Já, táta i tchán jsme u dobrovolných hasičů, a já to mám i jako povolání, tak třeba budeme mít následovníka,“ uzavírá s úsměvem Jaroslav Zhoř.