/FOTO, VIDEO/ Jak se dostanu do práce, do školy, k lékaři? Bude otevřený obchod s potravinami? Většina silnic uzavřených a pod vodou, na dalších padají stromy. Snad jen vlak, ale tam je také riziko zpoždění. Ještěže už alespoň nahodili po dlouhých hodinách elektřinu. Takto v neděli ochromila povodeň na řece Svitavě pětitisícový Adamov na Blanensku.

V pondělí kolem poledne se už situace výrazně zlepšila. Řeka klesla na druhý stupeň povodňové aktivity a většina cest už byla průjezdných. „V sobotu jsem se autem do práce do Brna dostal ještě kolem řeky. Odpoledne už ne. Směr na Bílovice nad Svitavou zatopila povodeň. Popadané stromy pak zatarasily i cestu přes Útěchov a průjezd z jednoho kopce v Adamově na druhý zaplavila voda. Od soboty večer nešla elektřina. Byli jsme tak odříznutí. Naštěstí hasiči stihli prořezat cestu na Útěchov a v neděli večer už byla průjezdná. V pondělí jsem tudy jel,“ řekl Deníku jeden z adamovských obyvatel Kamil Vašíček.

Kvůli následkům povodně a bezpečnosti doporučilo vedení tamní základní školy, aby rodiče nechali školáky i děti z mateřských školek v pondělí a v úterý doma. V pondělí kolem poledne se podařilo po poklesu rozvodněné řeky hasičům odčerpat také podjezd pod železnicí, který silnicí spojuje dvě adamovská sídliště Ptačina a Horka. Provoz byl sice jen jedním pruhem, ale zato už konečně mohly začít jezdit i autobusy městské hromadné dopravy.

„Rozvodněná řeka Svitava už sice klesá, ale stále až do odvolání platí zákaz vstupu na lávku u vlakového nádraží a také do zahrádkářských kolonií v její blízkosti. Rozhodně tam stále není bezpečno. Voda ustupuje, pořád je tam však obrovské množství bahna a naplavenin. Lidé by se neměli v blízkosti řeky v těchto dnech vůbec pohybovat. Dodávku elektrické energie se podařilo obnovit v neděli po poledni. Ještě byly problémy v ulici Osvobození, ale věřím, že tam se to brzo vyřeší. Autobusy začaly jezdit v Adamově kolem poledne,“ informoval v pondělí adamovský starosta Roman Pilát.

Silnice do Brna kolem řeky přes Bílovice nad Svitavou zůstává stále uzavřená. Část podjezdů pod tratí byla v pondělí stále pod vodou. Na vozovce bylo také množství bahna, větví a naplavenin. A také kamenů z okolních svahů.

Pod vodou se o víkendu ocitli sklepní a suterénní prostory obchodního A.centra v ulici Nádražní. Sídlí v něm například pošta, trafika, optika, restaurace, drogerie nebo supermarket. V komplexu několika budov jsou také byty. Centrum vystavěla společnost Avus Reality a pronajímá je. Podle zástupce firmy Jiřího Ondřáčka bylo ve sklepech více než půl metru spodní vody. Odčerpávali ji ještě v pondělí. „Musím moc poděkovat adamovským hasičům. V sobotu vypadla elektřina, dovezli centrálu a díky tomu se mohla ve velkém čerpat z A.centra voda. Bez nich by supermarket a další provozovny po víkendu neotevřely. Supermarket musel kvůli výpadku proudu odvést část zboží. V pondělí byl v provozu, ale musel doplnit zásoby potravin. I když hladina Svitavy klesá, pořád do sklepů tlačí velké množství spodní vody. Čerpáme pořád. Uvidíme ve středu, to už by měla být situace mnohem lepší,“ uvedl Ondráček.

Zástupci města a také adamovští hasiči na webu i na sociálních sítích od poloviny minulého týdne aktuálně informovali o povodňové situaci a provedených opatřeních. Za několikadenní šichtu pak dostali od řady místních palec na horu a poděkování. „Chlapi, jste borci. Veliké díky za vaši obětavost,“ napsala například Hana Kratěnová z adamovské části Horka.

Adamovští „dobráci“ aktuálně soutěží v anketě Dobrovolní hasiči 2024. Mezi finalisty je poslal loňský zásah při požáru bytu v panelovém domě. O pořadí může veřejnost hlasovat až do 20. října. Buď prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz nebo zasláním hlasovací SMS.