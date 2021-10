Na celé jižní Moravě by aktuálně krajští hasiči potřebovali do týmu přes třicet nových posil. „Zahájili jsme náborovou kampaň, zájemci se mohou hlásit kdykoliv. Musí ale projít testy fyzické zdatnosti, zdravotní prohlídkou a také testy psychické odolnosti,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiče postrádají na Břeclavsku, především ve stanici Hustopeče, ale také ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku, Bučovicích na Vyškovsku a také ve Znojmě. Tam se zájemci sice hlásí, většina z nich ale ztroskotá už na vstupu při fyzických testech. „Poslední nábor dopadl tragicky, z patnácti přihlášených neprošel základní zkouškou žádný,“ krčil rameny Radek Chromý, ředitel územního odboru ve Znojmě.

Uchazeči musí podle věku udělat od pěti do třiceti kliků nebo shybů, na třicet sedů lehů a v limitu zhruba pěti minut uplavat dvě stě metrů. „Pokud nasbírají potřebný počet bodů mají zaručený postup k psychickým testům. Není potřeba být nějak zvlášť velký sportovec. Bohužel současní mladí uchazeči často nejsou schopní splnit ani tyto nároky,“ podělil se o zkušenosti Jaroslav Mikoška.

S tím souhlasí i dobrovolný hasič Michal Polášek z Vracova na Hodonínsku. „To udělám i já,“ usmíval se. Přejít k profesionálům ale nehodlá. „Mám svoji zavedenou práci a s místními dobrovolnými hasiči jsme dobrá parta. Jeden kolega si splnil sen a přešel k profesionálům, skončil ale v kanceláři. To mě neláká,“ měl jasno.

Kdykoli být připraven

To, že povolání vyžaduje zdatnější jedince, ale nepopřel. „Někdy je to vyčerpávající, výstroj také něco váží, musíme ji mít na sobě při každém zásahu. Při odklízení následků po tornádu jsme padali na ústa,“ přiblížil práci Polášek.

Na otázku, proč tuhle práci dělá hledal vysvětlení. „Občas si říkám, co tady ještě dělám? Kdykoliv být připraven odejít k zásahu od rodiny, z oslavy. Mít telefon u sebe i v noci a spěchat tam, odkud jiní utíkají. Ale pak mám zas dobrý pocit z toho, že jsme někomu pomohli. Myslím, že hasičem se musí člověk narodit, musí to mít v povaze,“ uvažoval Michal Polášek.

Chybějící hasiči

Na jižní Moravě akutně potřebují na 33 profesionálních hasičů.

Uchazeči musí projít testy fyzické zdatnosti a psychické odolnosti.

Ve Znojmě chybí 6 hasičů, po 9 pak v Hustopečích na Břeclavsku, Veselí nad Moravou na Hodonínsku a Bučovicích na Vyškovsku.

Žádost o přijetí a další formuláře najdou zájemci na webu www.firebrno.cz.

Pokud podobné příznivce adrenalinového povolání láká nabídka zařadit se mezi profesionály, stačí vyplnit formulář na webových stránkách www.firebrno.cz. „Uchazeč musí písemně požádat o přijetí odevzdáním žádosti o přijetí do služebního poměru a osobního dotazníku, najde je na webu. Dále musí odevzdat motivační dopis spolu s životopisem. Musí mít víc, než osmnáct let a mít středoškolské vzdělání s maturitou,“ vyjmenoval Jaroslav Mikoška. Výhodou je ještě řidičský průkaz skupiny C a zdravotnické vzdělání, nejsou však podmínkou.