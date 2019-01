Blanensko - Při hašení hořícího domu v Lipůvce požárníky zdržela zledovatělá cesta. Kromě hasičů zápasí se sněhem a ledem v kopcích a na úzkých cestách Blanenska i tým záchranky.

Ilustrační foto. | Foto: HZS ZK

Dům v jednom ohni, kolem houkají hasičské cisterny. Jedna z nich uvízne na zledovatělé cestě a zablokuje další vozy. Přitom hrozí, že se oheň rozšíří na další budovu. Napětí zažili při pondělním požáru rodinného domu v Lipůvce hasiči i přihlížející sousedé. Požárníci i záchranka musí zdolávat překážky v podobě sněhu a ledu na více místech Blanenska.

Jízdu po zledovatělé cestě v kopci nezvládla jedna z hasičských cisteren, které mířily v pondělí k hořícímu domu v Lipůvce. Vůz tak zablokoval cestu dalším. „Účinný zásah hasičům komplikoval obtížný přístup k budově. Dům stojí na kopci na okraji obce a příjezdová cesta byla kluzká a téměř nesjízdná. Z části kopce, kam se hasiči s cisternami dostali, tak bylo nutné vodu nahoru dopravovat hadicovým vedením,“ popsal horké chvilky mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Dění přihlížel Josef Lechner, který bydlí blízko. „Cesta o šířce 3,5 metru, a ještě k tomu neposypaná, je pro takové akce nedostačující. Hasiči po ní nemohli chodit natož jet autem. Ještěže nikdo v domě nepotřeboval sanitku. Ta by se tam totiž přes zablokovanou cisternu nedostala,“ popsal Lechner.

Lipůvecká starostka Alena Kristýnová tvrdí, že tato cesta bývá v zimě udržovaná. „Pravidelně tam odhrnujeme sníh a cestu posypeme. Problém je v tom, že vede v kopci,“ řekla s tím, že předtím, než se při požáru hasiči s vozem ve terénu zasekli, dorazilo tak pět cisteren až k domu. Starostka na místo povolala ještě lesáky, kteří cestu posypali. „Na zemi ještě k tomu zamrzala voda, která stříkala z hasičských hadic,“ podotkla Kristýnová.

Lehké to nemají v zimě ani hasiči vyjíždějící do okolí Kunštátu. „V naší působnosti je problém téměř na všech místech. Musíme projíždět úzkými silničkami, které vedou do malých dědin. Ty nejsou udržované tak jako hlavní tahy. Kunštátsko je také hodně kopcovité,“ upozornil vedoucí kunštátské hasičské stanice Zdeněk Němec. Hasiči tak vozí s sebou pro jistotu řetězy na kola a lopaty. V krizi volají na pomoc silničáře. „Když jsme jeli třeba ze zásahu z Hluboké, nemohli jsme sjet z kopce. Cisterna hodně váží a jede dolů jako sáně, naštěstí se nic nestalo. Loni jsme se ale otřeli bokem auta o strom, když jsme vyhýbali jinému vozu,“ vzpomněl Němec.

Boskovičtí hasiči s sebou vozí bečku se solí. Tu používají třeba v případě, že musí v terénu postavit výškovou techniku. „Problémy míváme v zimě také v boskovické Židovské čtvrti, kde jsou úzké uličky. Špatně se nám jezdí i po dlažebních kostkách, které dost kloužou,“ řekl vedoucí tamní stanice Antonín Hanák a zmínil další problematické místo. Je jím úsek Cetkovice – Světlá.

Blanenští profesionálové v krizi volají také silničáře. „Spolupráce je dobrá. Museli jsme třeba vytahovat auto z příkopu. Zrovna nasněžilo a mrzlo, abychom mohli ustavit jeřáb, bylo potřeba toto místo posypat,“ zmínil vedoucí blanenské hasičské stanice Roman Opluštil.

Perné chvilky zažívá na Blanensku i tým zdravotnické záchranné služby. Sanitky často uvíznou v zasněžených kopcích, lesních úsecích a v místech, kde fouká vítr. „Problémy jsme třeba v Olomučanech, Šošůvce, Vysočanech a na více místech,“ zmínil vedoucí záchranky na Blanensku Petr Hlavinka. Lékaři se záchranáři tak v zimě neopomenou přibalit lopaty, řetězy i zakládací klíny, které zajistí sanitku ve svahu. „Jednou jsme zastavili v kopci, ale těžká sanitka se utrhla a ujela. Minulý týden zase kolegové na Boskovicku volali na pomoc hasiče. Vyhýbali na zasněžené cestě autu a utrla se s nimi krajnice,“ sdělil Hlavinka. Přesto vše jsou podle něj silnice na Blanensku v nesrovnatelně lepším stavu oproti sousednímu Vyškovsku.