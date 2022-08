Podobná už několik let funguje v tamní nemocnici. „Naším cílem je nechat knihobudku žít svým vlastním životem. Stane se místem, kde si můžete knihu vzít, přečíst si ji a zase vrátit. Stejně tak si ji můžete nechat a na oplátku do ní přinést jinou,“ informovali na webu města pracovníci knihovny.

Dodali, že knihobudka by měla sloužit jako výměnné místo, ne jako odkladiště. „Proto vás prosíme, abyste případné větší množství knih nenechávali u ní, ale přivezli nám je do knihovny. Knižní dary stále přijímáme, ale máme na ně určité nároky, například by neměly být poškozené vlhkostí či jinak znehodnocené,“ upřesnili Blanenští.

