„Je to dost namáhavá práce. Na odstranění barev máme sice speciální přípravek, ale i s ním jde barva těžko dolů. Kolikrát sprejeři na vagonu přemalují důležité údaje, které musíme pak obnovovat. Samozřejmě se mi počmárané vlaky a okolí trati nelíbí. To nemá s uměním nic společného, je to obyčejné vandalství,“ řekl Deníku Rovnost muž.