„Budou to jednoduché linkované siluety hlavních dominant města zakomponované do motivu srdečního tepu. Na zdi tak budou například obrysy blanenského zámku, zámečku, nového silničního mostu přes trať a řeku Svitavu, dvou kostelů, litinových soch nebo výškové budovy v centru. Chybět nebude ani srdce a nápis Blansko. Použiju tři hlavní barvy. Světle šedou, která bude přecházet do běla, tmavší šedou a modrou,“ řekl Deníku Jiří Kuchař, který na zdi začal pracovat o víkendu.

Původní logo sousedské slavnosti navrhla vedoucí Galerie města Blanska Jolana Chalupová, na výzdobu zdi pak připravila upravenou verzi. „Přišlo nám škoda grafiku nevyužít i mimo sousedskou slavnost. Ubralo se na barevnosti a motiv se upravil více do světla. Myslím, že místo se vybralo vhodné. Bude to taková reprezentativní uvítací tabule při vjezdu do Blanska. Původně zeď byla počmáraná sprejery,“ uvedla ředitelka Muzea Blanenska a zároveň předsedkyně blanenské kulturní komise Pavlína Komínková.

Pokud do toho nevstoupí rázným způsobem nepřízeň počasí, měl by Kuchař na stěně pracovat zhruba týden. V Blansku už vyzdobil například dětské hřiště u kruhového objezdu poblíž sídla Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo zázemí Prev-Centra.

Nedávno s kolegou lokálními motivy vymalovali zrekonstruovaný podjezd pod železničním koridorem v Adamově. Tam se Kuchař s barvami ještě o prázdninách vrátí. „Mám domalovat ještě zbývající tři tunýlky. U zastávky přibude v podchodu směrovka na Býčí skálu, baťůžkář a děti, jak utíkají na vlak. V sousedním tunýlku k bývalému skladu lesníků bude motiv muže kácejícího strom. V posledním pak les a srnky,“ popsal rozsah dalších prací muž.