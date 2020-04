Squashové centrum, hotel a restaurace Zámecká sýpka, bowlingová herna s restaurací. To jsou projekty, za kterými v Blansku stojí podnikatel Vlastimil Chládek. V parku mezi zmíněným hotelem a bowlingem uvažuje o vybudování venkovního areálu pro adventure golf. Hru, která je kombinací golfu a minigolfu.

Adventure golf. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Šilar

Podobné hřiště před časem otevřel v Brně. "Je to úžasné oživení prostoru architektonickými prvky. Kameny, dřevem, sochami, vše zakomponované v zeleni. Tato hra je navíc stále populárnější. Nechci to ale dělat pro peníze, ale abych tomuto místu dal jiný rozměr. Rozhodně nehodlám budovat něco, co blanenská veřejnost nepřijme a bude mě kritizovat. To mi za to opravdu nestojí. Je to o diskuzi a shodě, ne o zapšklosti," uvedl Chládek.