Na svět přišel doma, v chalupě. Kořenec na Blanensku číslo popisné 113. Od rodného domu a dnešního obecního úřadu dělí Miroslava Zemánka asi tři sta padesát metrů. Kořenci zůstal věrný celý život. Považuje se za patriota. A také má neoficiální titul nejdéle sloužícího starosty. V okrese Blansko určitě.

Letos to bude čtyřicet let, co nastoupil do čela Kořence. A vyjma pěti let, které vedl na plný úvazek sousední Benešov, v něm zůstal dodnes. Jinak úřadoval při zaměstnání v zemědělském družstvu, později v částečném důchodě. „Už bych ale rád, aby to za mě v Kořenci někdo přebral. Připravuji se na to. Nechci mladým zabírat místo. Na druhou stranu bych ale asi nedokázal jen tak sedět doma a nic nedělat,“ směje se letos jednasedmdesátiletý Zemánek.