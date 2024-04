„Vysoká cena, neúspěch s žádostí o dotaci a bez stavebního povolení. To jsou hlavní důvody, proč nové knihovny podle návrhu pan Fránka ustupujeme. V budově bývalého ZZN ale chceme zůstat. Shodli jsme se na tom s knihovníky, zástupci Kulturních zařízení města Boskovice i architekty. Nová verze bude skromnější, regionální knihovna by měla zůstat na původním místě na náměstí 9. května,“ řekl Holík.

Dodal, že třetí patro v původním záměru bylo navrženo kvůli šanci získat dotaci na komunitní a kreativní centra. Boskovice nakonec nebyly úspěšné a nyní chtějí zvolit jinou cestu. „Třetí patro bylo v podstatě naprojektováno uměle kvůli dotaci. Kromě technické místnosti tam nebylo pro provoz knihovny nic zásadního zapotřebí. Necháme zpracovat nový projekt. Objekt se nachází v památkové zóně, uvidíme, jako soutěží se vydáme dál. Dotace na podobné projekty se budou vypisovat asi až za tři roky. Rádi bychom využili nějakou pobídku na snížení energetické náročnosti, na zateplení a výměnu oken,“ informoval boskovický místostarosta.

Poslední odhad ceny nové knihovny podle Fránkova návrhu byl přes 175 milionů korun. Boskovická starostka Jana Syrovátková uvedla, že v úspornější variantě čekají o poznání nižší cenu. Zřejmě v řádech vyšších desítek milionů korun. Od roku 2017 do roku 2022, kdy se projekt opakovaně upravoval, za něj Boskovičtí zaplatili zhruba 3,7 milionu korun. „Původní projekt byl velmi velkorysý. Navrhoval sochu za odpovídající cenu. Myslím si, že dokážeme udělat knihovnu, za kterou se nebude stydět. Pokorně, funkčně a bude stát třeba polovinu. Nebudeme pravděpodobně muset zasahovat do základů budovy, s čímž naopak původní projekt kvůli nástavbě třetího patra počítal. Objekt je podle našich informací ve výborném konstrukčním stavu. Teď je potřeba ho nějak obléknout a namyslet provozní prostory,“ dodala Syrovátková.

Budovu bývalého ZZN nyní město pronajímá společnosti se zahradní technikou. Projekt knihovny s komunitním centrem se v minulosti opakovaně upravoval na základě připomínek obyvatel z okolí. „Hledaly se kompromisy ohledně výšky budovy, hluku a provozu. Výška se snížila, redukovalo se prosklení a obklady jsou navrženy v jiném provedení. Všechny připomínky jsme do projektu zapracovali, ale téměř ty samé se pak objevily v další fázi znovu,“ sdělil před časem na besedě s místními architekt Jiří Železný.

Boskovice tak do dnešního dne nezískaly stavební povolení. „Z posledních jednání vyplynulo, že když původní budova nebude nabývat nějak výrazně na objemu, jak to bylo v případě nástavby třetího patra, tak bychom měli být s lidmi z okolních domů ve shodě,“ doplnil Holík.

Ze současné situace je rozčarovaný dlouholetý šéf městské společnosti Kulturní zařízení města Boskovice Oldřich Kovář. „Beru to jako osobní prohru. Projektu nové knihovny jsem věnoval několik let života. Nechápu, že to ztroskotá na neústupném názoru jednoho člověka, který protestuje zřejmě z osobních důvodů. To snad ani nemůže být Boskovák. Je mi z toho smutno. Knihovna půjde teď zřejmě na dlouho k ledu a zelenou má projekt sportovního areálu Červené zahrady. Alespoň tak jsem to pochopil, že je s knihovnou potřeba začít znova a jinde,“ řekl nedávno Deníku Kovář.

V současnosti funguje městská knihovna v prostorách v ulici 9. května. Podle Kováře léta v nedůstojných podmínkách, ale s týmem srdcařů. „Tyto prostory jsou funkční ale nedůstojné. Zaměstnanci knihovny ovšem léta odvádějí perfektní práci. Svědčí o tom titul nejlepší knihovny Jihomoravského kraje, který Boskovice před lety získaly. Hodnotily se služby, ne prostory. Mám za to, že by si po více než čtvrtstoletí už čtenáři i pracovníci novou knihovnu zasloužili,“ dodal Kovář.

Vedení města zvažovalo výstavbu nové knihovny také v jiných lokalitách. Například v městské budově, kde dříve sídlil mobilní operátor, v areálu Panského dvora, v lokalitě U koupadel v Židovské čtvrti nebo objekt Střediska volného času v ulici 17. listopadu. Zmíněné lokality mají ale také řadu nevýhod. Panský dvůr není v majetku města a je ve špatném technickém stavu. V Židovské čtvrti se zase nabízí jen omezená zastavitelná plocha a menší prostor pro parkování. V bývalé budově O2 už Boskovičtí knihovnu před časem plánovali a mají na ni studii. Ale technický stav objektu není dobrý a je tam stále věcné břemeno. Mimo hru je také často zmiňovaná Sokolovna.