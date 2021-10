Starosta Svitávky Jaroslav Zoubek Deníku řekl, že situace v bezmála dvoutisícovém městysu byla před několika lety o poznání horší. Kvůli vandalům najali strážníka a investovali do kamerového systému. Ten monitoruje v minulosti nejproblematičtější místa.

Například park u školy, prostranství u bytovek nebo okolí sportovní haly. Celkem je jich v tamních ulicích dvanáct. „Další kamery budou u nového multifunkčního hřiště a také u vlakové zastávky, kde o tom jednáme se železničáři. Z mého pohledu kamery pomáhají a případy vandalismu se z velké míry podařilo z centra obce vytlačit. Několik pitomců, co něco zničí, se bohužel pořád najde,“ poznamenal Zoubek.

Zároveň odmítl kritiku některých místních, že je služba obecního strážníka nedostačující. „Samozřejmě vše neuhlídá, to je nesmysl. To bychom tu museli mít násobně víc strážníků, ale jeho práce je pro obec naší velikosti klíčová. V minulosti jsem musel například zatoulané psy nebo doprovod státní policie do drogových varen řešit já z pozice starosty. Tím se starostové ve větších městech vůbec nezabývají. Náš strážník řeší také špatné parkování v ulicích, spory s občany nebo bezpečnost na přechodech před školou,“ dodal starosta.

S vandaly se nedávno potýkali také provozovatelé lesního baru nedaleko Letovic. Na začátku srpna z poškozeného odpočívadla zmizely cukrovinky, nápoje, chipsy a další pochutiny v celkové hodnotě bezmála čtyři tisíce korun. K poškození a krádeží věcí se přiznal patnáctiletý hoch. „Na základě šetření se podařilo zjistit poznatky, které policisty dovedly na stopu patnáctiletého mladistvého. Ten se ke spáchání činu doznal,“ informoval o případu nedávno policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že mladík svého jednání litoval a s provozovatelem se dokonce domluvil na náhradě způsobené škody. „I tak se bude ve správním řízení zodpovídat z přestupku proti majetku,“ dodal policista.