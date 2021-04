NOVÁ FLOTILA. Na brněnském letišti přistála ve čtvrtek první flotila letadel RegioJet. Autobusový a vlakový dopravce převezme Československé aerolinie. „Na palubě se setkáte s prvotřídním servisem, na jaký jste zvyklí v žlutých vlacích. Na uvítanou dostane každý cestující vodu, kafe a sekt zdarma, tak jako jste zvyklí v business vlakové třídě. Noviny a zábavní portál jsou samozřejmou součástí," uvedli zástupci RegioJetu na svém facebooku.

Dopředu také upozorňují, že budou dělat testovací přelety nad Brnem a kroužit kolem dokola a trénovat přistání. „Slibujeme, že kroužením nad Brnem opravdu nebudeme nic rozprašovat, aby to zase nebylo nějak Volně vyloženo a prezentováno," doplnili. O finální podobě letového plánu jednají.

SPECIÁLY HASIČŮ A ZÁCHRANKY. Luxusní lamborghini představili jihomoravští záchranáři. Pozadu nezůstali ani krajští hasiči. „Testujeme nový speciální automobil označený AP-R1L. Tento unikát můžete vidět pouze 1. dubna," oznámili hasiči na sociálních sítích.

SKLENĚNÝ CHODNÍK. Jedinečná atrakce vznikne na zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o skleněný chodník. „Poloha zámku na vysoké skále k tomuto záměru vybízí a správa zámku o něm dlouho uvažuje. Chodník bude připevněný na vnější stranu hradby, obejde zámeckou kapli a překoná skalnatou průrvu pod chodbou do kaple," píše se na facebooku této památky.

Následně se chodník přimkne k opěrné zdi terasy s vyhlídkou, odkud bude pokračovat na kamennou vodní věž, kde vznikne nová vyhlídka na město. „V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace, hotovo by mělo být v roce 2023," oznámili správci památky.

NOVÝ BLOK ELEKTRÁRNY. První blok Jaderné elektrárny Nová Zbrojovka spustili ve čtvrtek ve stejnojmenném brněnském areálu. „S ohledem na nově přijímanou energetickou legislativu, zejména zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov jsme hledali nejvhodnější způsob dodávky primární energie do objektů," píše se na facebooku Nové Zbrojovky.

Nachází se v místě původní centrální výtopny, která díky tomu začne plnit svůj původní účel. „Z hlediska udržitelnosti se jedná o top řešení pro zářnou budoucnost nejen Zbrojovky, ale i jejího okolí," doplnili.

POŽÁRNÍ VLAK. Od 1. dubna lanžhotští dobrovolní hasiči jako jediní v České republice disponují požárním vlakem. „Budeme tak schopni zasahovat z těžko přístupného terénu pro vozidla. Provoz vlaku je hrazen částečně železnicí, ministerstvem pro mimořádné situace a také správními orgány jednotlivých regionů," oznámili hasiči na svém facebooku.

Soupravu požárního vlaku nové generace tvoří celkem čtyři vozy. „Nechybí ani koupelny, WC, sušárna s prádelnou, malé operační středisko, kde je satelitní navigace GLONASS, telefon, fax a internet. Veškerý nábytek je vyroben z nesnadno hořícího plastu," přiblížili vybavení.

V soupravě je také dvojice cisternových vozů se zcela novou konstrukcí, vycházející ze speciálních cisteren na přepravu ropných látek s tím, že cisterny požárních vlaků mají oproti nim zesílený plášť se zvýšenou tepelnou odolností. „Jsou na nich dokonce elektronická čidla snímání teploty okolí i vnitřku nádrže," doplnili.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM. Od pátku jsou všechna výdejová okénka Knihovny Jiřího Mahena v Brně uzavřena na dobu neurčitou. Důvodem je přechod na nový systém uspořádání knih. Nově budou seřazeny podle barev. Opětovné otevření v nedohlednu.

REKONSTRUKCE GYMPLU. Nepřítomnosti studentů v budově školy během distanční výuky využilo vedení Gymnázia Slovanské náměstí v Brně k rozšíření školní jídelny. Při probourávání příčky v prvním patře se objevily vzácné historické artefakty ze středověku.

Důkladný archeologický průzkum znemožňuje návrat studentů do normální prezenční výuky alespoň do 30. 2. 2022. „Každý rok se snažíme na apríla vytvořit nějaký vtípek a obzvlášť v dnešní době nám to pomáhá udržet si pozitivní humor. Dlouhodobě se ví, že se za poslední roky do školy neinvestovala ani koruna, až dva roky zpátky se začalo něco rekonstruovat. Letos jsme zvolili proto vtípek tématický, kdy narážíme na naši malou školní jídelnu a nedostačující kapacity při obědové pauze," řekl Deníku Rovnost ředitel školy Dalibor Kott.

ROZŠÍŘENÍ KORYTA. Při druhé etapě stavby Velkého městského okruhu Žabovřeská Ředitelství silnic a dálnic významně rozšíří koryto řeky Svratky. Cílem je zajistit průjezd nákladní lodní dopravě, zejména kontejnerovým lodím, vzhledem k připravované výstavbě průmyslové zóny v Bystrci.

OBJEV NA ZÁMKU. Podrobnou forenzní analýzou dříve objevené dřevěné hradby na břeclavském zámku bylo zjištěno, že kůly nesou neklamné stopy opracování bobřími tesáky. V místě nálezu bylo nalezeno také množství bobřích koster. „Historická komise spolku Mladí a neklidní Břeclav ve složení Petr Škoda, Karel Kober a Tomáš Ondrejka se na základě výše uvedených skutečností shodla, že zakladatelem břeclavského hradu nebyl všude udávaný kníže Břetislav, ale bobři, kteří si přehradili jedno z četných ramen řeky Dyje a vytvořili tak základ pro budoucí hrad," oznámili Mladí a Neklidní na svém facebooku.

Nejvyšší orgán spolku takzvaný Bobří komitét vyzval své zástupce v městském zastupitelstvu, aby při nejbližší možné příležitosti podali návrh na přejmenování města na BOBŘECLAV a adekvátní úpravu městského znaku, aby bylo učiněno zadost této historické nepřesnosti.

V LÉTĚ BEZ PLAVEK. Dobrá zpráva pro milovníky koupališť. Brněnské plovárny Riviéra a Zábrdovice by se podle nejnovějších zpráv mohly otevřít už začátkem června. Z hygienických důvodů je však nutné dodržovat některá opatření. „Nejdůležitější z nich je nutnost plavání BEZ PLAVEK," stojí na facebookovém profilu Sportujeme v Brně.

V areálu koupališť si plavky i jakékoliv oblečení lidé mohou ponechat na sobě. „Do vody však, prosím vstupujte bez plavek a jiných svršků. Ty si nechte vždy na kraji bazénů, kde budeme v nejbližší době instalovat odložná místa, ramínka i svlékací kabinky," pokračuje oznámení.

ODVÁŽNÁ VIZE LÁVKY PRO ADAMOV. Most nad městem Adamov? A proč ne? Takovou vizi má Miroslav Hruška, který se snaží na svém webu www.lesnickyslavin.cz představit nejen lidem z Brna unikátní území Lesnického Slavína.

„Přicházím s návrhem mostu, přesněji lávky mezi těmito sídlišti. Lávka bude určená pro pěší, cyklisty i vozíčkáře. Aby celá oblast byla lépe přístupná než dnes, nebudou chybět ani výtahy nad ulicemi Nádražní a Osvobození včetně napojení ke stávající lávce od ulice Hybešova, " přiblížil Hruška.

Kdy výstavbu realizovat? „S ohledem na to, že od prosince 2021 do prosince 2022 proběhne velká vlaková výluka mezi Brnem a Blanskem a dojde tak i k opravě stanice Adamov, nabízí se výstavbu této lávky spojit dohromady s touto stavbou, kdy nebude elektrické vedení využíváno a výstavba objektu nad vedením tak bude snadnější, " doplnil na svém webu Miroslav Hruška.