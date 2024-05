Žáci z Masarykovy střední školy v Letovicích se chopili inovativní výzvy a vytvořili model udržitelného plovoucího města z vlnité lepenky. S ním budou usilovat o úspěch v mezinárodní soutěži s názvem Modelium. Ta se koná v Česku i na Slovensku a ve hře jsou ceny za více jak sto tisíc korun.

Studenti z Letovic postavili udržitelné plovoucí město | Foto: crestcom.cz

V rámci 16. ročníku mezinárodní soutěže Modelium studenti Masarykovy střední školy v Letovicích přijali stavitelskou výzvu a vybudovali udržitelné plovoucí město z vlnité lepenky.

Studenti z Letovic postavili udržitelné plovoucí městoZdroj: crestcom.cz

„Soutěž Modelium oslovuje mladé talenty ze středních škol se zaměřením na stavebnictví a dává jim prostor pro rozvoj tvůrčích a technických dovedností. Letošní téma „Plovoucí město“ je povzbudilo k vytvoření inovativních řešení a k zamyšlení se nad možností bydlení v souladu s udržitelným prostředím," popsali letošní ročník pořadatelé.

Přelet nad sokolím hnízdem. Mláďata vystartují v Moravském krasu do vzduchu

Do tvorby plovoucího města se tentokrát pustilo 28 škol (40 týmů) z České republiky a 10 škol (13 týmů) ze Slovenska. Porota hodnotí originalitu, kreativitu i realizovatelnost. Letovický model bude nejprve usilovat o postup do národního finále. Nejlepší šestici staveb vybere porota do pátku 24. května. Mladí stavitelé z Česka a Slovenska se utkají o ceny v celkové hodnotě více než 100 000 Kč.