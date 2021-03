„Zvažujeme ještě tepelné čerpadlo, díky kterému bychom byli schopni ohřívat vodu podle potřeby a případně tak prodloužit sezonu. Stojí však kolem dvou milionů. Ještě nevíme, zda na něho budeme mít. V technologii bazénu s ním ale do budoucna počítáme a pozdější připojení nebude problém,“ uvedl křtinský starosta František Novotný.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkVodu budou Křtinští čerpat z vlastního vrtu. Podle stavbyvedoucího Davida Minaříka postupují práce podle harmonogramu a stavba nemá skluz. „Část původního bazénu jsme museli zdemolovat. Nová plavecká i rekreační část už je vybudovaná. Jsme za polovinou prací. Do dvou týdnů by měli nastoupit chlapi s lepením fólií na stěny bazénu,“ řekl Minařík.

Podle Novotného má nový bazén přijít zhruba na 24 milionů. Finální cenu ještě mohou navýšit vícepráce. Přibližně polovinu pokryje městys z vlastních zdrojů a na zbytek si vzal úvěr. Původní plocha padesátimetrového bazénu se po úpravách zmenší na poloviční délku a dno vyztuží speciální fólie. Vodní plocha bude rozdělená na plaveckou a rekreační část.

Původní koupaliště bylo staré padesát let. Velkým problémem byly úniky vody a její čištění. Křtinští stáli před volbou zda ho zavřít nebo se pustit do nákladné akce a vybudovat nový bazén. Rozhodli se pro druhou možnost. Další zhruba čtyři miliony bude stát oprava hlavní budovy se šatnami, toaletami a občerstvením. Část nákladů pokryjí dotace. „Před koupalištěm ještě upravíme a vydláždíme parkoviště. Velké plány máme také s kempem, který je součástí areálu koupaliště. Letos bychom tam chtěli postavit několik chatek. Provoz kempu by částečně kryl náklady na rekonstrukci bazénu,“ doplnil Novotný.

V budoucnu obec ve zmíněném kempu počítá i s hřištěm. To však má podle odhadu stát kolem čtyř milionů. To je bez dotací v tuto chvíli mimo možnosti městyse. Na nový bazén se už těší i lidé z okolí Křtin. „I když máme koupaliště u nás ve městě, jezdíme s rodinou rádi i do Křtin. Bazén je tam v přírodě, se zelenými plochami, stínem a máme to kousek. Jsem zvědavá na novinky a těším se,“ uvedla Michaela Nádeníčková z nedalekého Adamova.