Příští týden má podle ní dojít mezi brněnskými Maloměřicemi a Adamovem k zasunutí mostní konstrukce na 176 kilometru přes silnici číslo II/374. Práce mají trvat až několik dní. Silnice z Adamova do Bílovic nad Svitavou má být předposlední červencový víkend uzavřená. „Zhruba od poloviny srpna budou při rekonstrukci nástupišť ve stanici Adamov dělníci demontovat původní lávku pro pěší. Podobně to je i se starou technologickou lávkou, kterou nahradí nová,“ dodala mluvčí.

Kolos nad tratí: těžká technika usadila v Adamově lávku pro pěší. Podívejte se

Podle plánu postupují i práce na zrušení železničního přejezdu v Blansku. Momentálně se stavbaři soustředí na vybudování podchodu, od poloviny srpna se začne pracovat na jeho druhé polovině. O několik stovek metrů dál se už rýsuje nový silniční most přes řeku Svitavu a železnici z blanenské ulice Svitavská na Staré Blansko. Bude dlouhý 155 metrů s dominantními ocelovými oblouky. Řidiči se na něj dostanou z každé strany přes kruhové objezdy. Přijde na 265 milionů korun. „V tuto chvíli se dokončuje oblouková část ocelové mostní konstrukce. V prvním srpnovém týdnu by se měla pomocí těžké techniky vysouvat. Poté přijde na řadu dokončení napojení pro příjezd aut z ulic Svitavská a Brněnská. Dokončení okružní křižovatky na Starém Blansku, chodníků a parkoviště. Most by měl být průjezdný před koncem vlakové výluku, zřejmě začátkem prosince,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Podle řady řidičů se po výstavbě mostu uleví dopravě na průtahu městem, kterou blokoval zejména železniční přejezd ve stanici Blansko město. Kvůli hustému provozu na trati tam řidiči stáli u spuštěných závor. „Nový silniční most by problém s dopravou na Staré Blansko a potažmo i na průtahu městem měl vyřešit. Já si pamatuji, že nám o jeho stavbě už vykládali ve škole někdy v šedesátých letech. Na průtahu oceňuji i nové kruhové objezdy, ty za mě pomohly hodně a jsou dobrým řešením,“ sdělil Deníku Rovnost před časem Zdeněk Šimša z Doubravice nad Svitavou.