Smutný příběh, ale částečně se šťastným koncem. Vlčák Ares skončil před lety uvázaný v lese. Vyhladovělý, zbitý a s polámanými žebry. Později se dostal do záchranné stanice československých vlčáků, která funguje poblíž Adamova na Blanensku. Provozuje ji spolek pod vedením Soni Radkovičové a Vojtěcha Radkoviče Kouřila. Psa není možné, vzhledem k tomu, čím si prošel, umístit do nového domova. Lidé ho však mohou podpořit v adopci na dálku.

Herec Radim Fiala, výtvarnice Romana Štryncl a majitel adamovského podniku Café&Wine Milan Juřena s draženým obrazem vlčáka Arese. | Foto: Romana Štryncl

Do podpory záchranné stanice se nedávno zapojila také brněnská výtvarnice Romana Štryncl. Namalovala obraz právě s vlčákem Aresem. Nyní se draží. Aukce trvá do konce dubna a výtěžek pak poputuje do záchranné stanice. Zatím poslední příhoz je na částce 29 tisíc korun.