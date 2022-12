Celou dekádu bez nadsázky válcovaly republiku, sousední Slovensko nevyjímaje. Do Adamova jezdili i fotbalisté z Rakouska a Německa. Impozantní statistika hovoří za vše. Za jedenáct let uspořádal Kuběna v adamovské sportovní hale a na okolních venkovních hřištích celkem osmadevadesát turnajů v malé kopané. Zúčastnilo se jich třináct set týmů.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Bylo to hektických jedenáct let. Ale nádherných. Zůstala spousta známých, vzpomínek a fotek. Už je to ale bohužel pryč. Zájem o moje turnaje postupně slábl. Přibylo sportovní hal, různých soutěží a také pořadatelů. Družstva v malé kopané si podobné akce raději pořádala sama v okolí svého bydliště a do Adamova je to už netáhlo. Navíc se zdejší internát, kdy byli fotbalisté ubytovaní, přestavěl na byty. Sehnat nocleh pro větší počet lidí v blízkosti haly pak byl problém,“ vzpomíná s nostalgií dnes šestašedesátiletý Kuběna.

Manekýni z Vídně

Jakmile ale z půdy donese stará alba a kroniky se zápisky jednotlivých turnajových sezon, rázem pookřeje a je ve svém živlu. Jakoby to bylo včera. Březen devadesát jedna. Sportovní hala v Adamově funguje zhruba dva roky a na její palubovce se koná první KOP 10.

Číslovka znamená počet přihlášených týmů. Jeden je z Adamova, další z blízkého okolí a jeden dokonce až z Vídně. „Na nápad pořádat turnaje v malé kopané mě přivedl kamarád, fotbalista z Brna. Říkal, takovou máte krásnou halu, to by byla škoda nevyužít. V té době jsem organizoval Adasťácké turnaje v malé kopané na venkovních hřištích s dalším kamarádem Jirkou Svobodou. Tak jsem to zkusil i v hale,“ usmívá se muž.

A hned první turnaj tehdy vyhráli domácí. To se už nikdy později nepovedlo. „Pamatuji si na družstvo z Vídně, které tehdy dorazilo do Adamova. Všichni byli oblečení jako manekýni. Dresy jako z Tuzexu. S sebou si přivezli klaksony na stlačený vzduch, které jsme v akci slyšeli poprvé v životě. Prostě jiný svět, na který jsme po revoluci nebyli zvyklí. Ale taky jako manekýni hráli. Dostali nakládačku od všech týmů, ale to jim vůbec nevadilo. Byli moc milí a společenští. Prostě si udělali pěkný výlet,“ popisuje začátky adamovských turnajů jejich zakladatel.

Sportovních hal bylo tehdy podle něj jako šafránu. Stejně jako pravidelných soutěží a turnajů. To hrálo Kuběnovi do karet. Postupně získával kontakty na další družstva, která se do Adamova vracela opakovaně. V roce 1992 už pořádal tři kvalifikační turnaje a o rok později už osm. Vše vrcholilo finálovým turnajem. Ve velkém začali jezdit také fotbalisté ze Slovenska.

V roce 1996 hrálo na jednom z kvalifikačních turnajů pět českých a pět německých družstev. „Adamovský turnaj začal mít postupně jméno v celé republice i na Slovensku. Týmy se rády vracely. V té době navíc nebylo moc venkovních umělých povrchů, tak turnaj KOP hráči brali jako zpestření zimní přípravy. A úroveň se zvyšovala. V některých týmech nastupovali i ligoví fotbalisté, třeba z brněnské Zbrojovky. V Adamově si zahráli fotbal i hokejoví reprezentanti Roman Meluzín s Pavlem Janků. A hráli výborně,“ vrací se ve vzpomínkách o čtvrt století zpět Kuběna.

Penalty v dešti a cestovka

Dodává, že i když to byla na hřišti v hale někdy řežba a létala ostrá slova i zákroky, dole v hospodě se to vždy urovnalo. Hráči si dali panáka a vášně opadly. „Byla perfektní atmosféra, nikomu se pak nechtělo v neděli domů,“ popisuje závěry turnajů.

Souběžně začal Kuběna pořádat pod hlavičkou KOP v létě také venkovní turnaje. Hned toho úvodního se zúčastnilo čtyřicet týmů. Hrálo se celý víkend pod širým nebem. V jednom roce dokonce nastoupilo rekordní sto třicet pět mančaftů. Mezi top týmy v té době patřil Kancl Boskovice, kterému se podařilo vyhrát finálový turnaj v hale i pod širým nebem.

Venku se hrálo například na hřištích v Blažovicích, Útěchově, Březině, Ochozi nebo na umělé trávě moderního brněnského Boby centra. „V sedmadevadesátém zasáhly Moravu ničivé povodně. Zrovna v té době se hrál venkovní KOP v Ochozi a Troubsku. Hřiště byla po vydatných deštích rozmlácená a samé bahno. Ale turnaj se dohrál. Místo zápasů se poprvé a naposledy kopaly penalty,“ zmiňuje nevšední průběh jednoho z legendárních turnajů KOP Kuběna.

Tomu podle při pořádání léta pomáhal na hřišti spolehlivý parťák Karel Pásek, děvčata zapisovatelky, rozhodčí a také manželka. Tvrdí, že v té době ho organizování těchto akcí úplně pohltilo. Aby ne, kdo by také jinak sám na koleně například svařoval čtyřicet fungl nových branek na malou kopanou.

Zmíněné turnaje také v té době nastartovaly Kuběnovo podnikání. Založil si cestovku. „Využil jsem kontakty, které jsem postupně nasbíral. Napadlo mě zkusit fotbalistům zorganizovat sportovní dovolenou i s manželkami. V Adamově hrálo družstvo z Dačic, kde měli perfektně vybavené učiliště s ubytování i sportovním areálem. Nabídl jsem to jednotlivým týmům a už to frčelo. Jako jeden z prvních jsem na těchto pobytech zajišťoval hlídání dětí a cvičení pro ženy. Chlapi sportovali, studentky hlídaly děti a manželky měly čas pro sebe a cvičily aerobik. Prostě paráda,“ uzavírá povídání nad alby Kuběna.