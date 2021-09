/VIDEO/ Výtečná kuchyně a tradiční zastávka na trase na hlavním tahu mezi Brnem a Svitavami. Historie vyhlášené restaurace Formanka v Lipůvce na Blanensku sahá až do roku 1894. Tehdy tam zastavovali s povozy na nocleh formani. V pozdějších letech je vystřídali motoristé. Nyní je Formanka zavřená. Kdo se chce pokusit o její restart, musí sáhnout hodně hluboko do kapsy.

V realitní kanceláři je totiž aktuálně k mání za jednadvacet milionů korun. „Jedna z posledních hospod, kde se dalo kdykoliv výborně najíst s perfektní obsluhou. A to přibližně dvacet let, co to registruji. Proč vůbec nevěřím, že to tak zůstane i po prodeji?“ okomentoval současný stav na sociální síti jeden z hostů Petr Pavlát.