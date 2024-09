„Někteří nad starými škodovkami ohrnují nos. Pro mě jsou to fenomenální auta. V případě nutnosti se dají opravit prakticky na koleně a jsou spolehlivé. S sebou vozím malý servis dílů, které jsou nejvíce náchylné k poruše. Když se člověk o tato auta stará, tak nezklamou. Po Evropě jsem s nimi já a kamarádi ze škodovácké komunity najezdili bez problémů tisíce kilometrů. Cesta pak dostává úplně jiný rozměr než ve voze našlapaném elektronikou. To pro mě není zážitek. A co říkají na můj koníček doma? Když si tatínek hraje, tak prý nezlobí. V zaměstnání pracuju hlavou. Opravování a vylepšování starých škodovek, mechanická práce, to vše je pro mě relax a zdroj energie,“ uvedl muž.

Investice do starého vozu nelitoval. Zmíněná značka se mu totiž postupně dostala hluboko pod kůži i přesto, že později musel kvůli rodině a třem dětem pořizovat prostornější rodinná auta jiných výrobců. Škodovky se však staly jeho celoživotní zálibou. V garáži Novotný postupně opravil a vylepšil několik Favoritů. Jeden z nich skončil v soukromé sbírce na Znojemsku. Jezdí pravidelně po srazech v Česku i do zahraničí a na Blanensku byl při podobných akcích v týmu pořadatelů. Zážitky sdílí na sociálních sítích, z cest točí videa.

„Vidím to přesně, jako by to bylo dneska. Bílý Rapid na plyn. Pro mě jako studenta jasná volba. V bazaru naleštěná auta a vedle ve vyhrazené sekci za plotem staré šunky pro lidi bez peněz,“ popsal se smíchem koupi prvního auta české výroby Novotný.

Rarita v garáži

Teď má Novotný v garáži naprostou pecku, kterou mu může leckterý z fanoušků závidět. Z třicet let starého auta, užitkového minivanu Škoda Forman plus, si udělal obytný vůz. S dvoulůžkem a střešním oknem s moskytiérou. Po Evropě s ním najel už několik tisíc kilometrů. Nedávno byl například v Dánsku v tamním muzeu aut značky Škoda, Švédsku, Rakousku nebo Maďarsku. Sám i s rodinou. Familiárně upravené auto nazval Škoda Spacáq.

„Když je řada Kodiaq, Karoq nebo Kamiq, tak proč ne Spácáq, když je to obytňák. Těchto Formanů se u nás vyrobilo asi deset tisíc kusů. Bylo to malé užitkové nákladní auto pro podnikatele a dal se na něj tehdy uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. Je dvoumístné. Většinou je majitelé dojezdili až do mrtě a vozy zamířily do šrotu. Moc se jich nedochovalo. Používali je také například hasiči nebo i záchranka. Já chtěl ze starých škodovek něco extra, co má potenciál a nikdo hned tak nemá. Žádnou tuctovku. Tyto Formany byly v podstatě otloukánci s plastovou boudou na těžkou práci a jako o stará vysloužilá auta o ně nebyl mezi fanoušky moc zájem. Mě naopak přišlo fantastické,“ řekl Deníku automobilový nadšenec.

Auto koupil od majitele z Brna, který ho používal na stavbě domu a proto ho moc nešetřil. Přesto se zachovalo v relativně slušném stavu a hlavně bez pokročilé koroze. Motor ale vařil a brzdy byly na odpis. Novotný vůz koupil za několik tisíc korun.

„Původně jsem chtěl pickupa s korbou. Bydlíme v rodinném domě a říkal jsem si, že ho využiju i pracovně jako vozík. Jenže když jsem viděl ten prostor u Formana, okamžitě mě napadla přestavba na obytný vůz. S autem jsem si hrál asi rok a půl a s finální podoby mám velkou radost. Doma nejdřív nebyli moc nadšení, že bude v garáži další stará škodovka, ale po úpravě na karavan se to změnilo. Se synem jsem podnikli výlet po jižních sousedech, dcera mi dělala navigátorku na srazy. A o prázdninách jsme se Spacáqem vyrazili celá rodina na Hlubokou a k rybníku Bezdrev. Děti spaly ve stanu a my se ženou v autě,“ řekl s úsměvem Novotný.

U spojů i na stavbě

Dodal, že auto mát také zajímavý příběh i když částečně dost smutný. Původně to byl firemní vůz spojů, se kterým jezdil zaměstnanec v Lanžhotě na Břeclavsku.

„Tragicky prý zahynul při nehodě na motorce v Buchlovských kopcích. Pak s ním jezdili tamní sokolové. V této lokalitě se moc nesolí, tak auto nezrezivělo. Z členem tamní jednoty se mi podařilo zkontaktovat, byl hodně překvapený, že auto ještě jezdí a jak se mi ho podařilo přestavět na obytný vůz. Dojalo ho to. Říkal, že jeho kamarád to tam nahoře určitě vidí a měl by z toho obrovskou radost. Pro mě je to přidaná hodnota, že znám historii vozu v osobní rovině,“ okomentoval nevšední příběh starého auta Novotný.

A co se Škodou Spacáq plánuje do budoucna? Rád by projel Balkán, Španělsko, Portugalsku a jeho snem je Maroko. „Miluju teplo, takže tyto země mě lákají. Spacáq není žádný teréňák, členitý terén musím vynechat, ale to vůbec nevadí. I tak se dá po cestě zažít spousta dobrodružství,“ uzavřel povídání Novotný.

Na Blanensku je jednou z výrazných tváří z komunity příznivců starých vozů značky Škoda. Jak už Deníky dříve psal, při troše štěstí zde mohou lidé na silnici potkat první sériově vyrobený Favorit, který měl civilního majitele. Klenot před časem koupil na inzerát Pavel Jamrich. Jan Černý zase s partou Stovkou tam a zpět křižuje Evropu ve staré Škodě 100 z roku 1976. A co takhle „švagři na tahu“ Zdeněk Hruška a Roman Dočekal? S bezmála padesát let starou bleděmodrou Škodou 100 zvládli loni známý terénní trip Gumbalkan.