K rybníku a pak následně do bezpečí při zpětném tahu žáby od zábran přenášeli dobrovolníci ve kbelících. „U křižovatky ve směru na Adamov takto dobrovolníci přenesli přes jedenáct set ropuch. Při zpětném tahu pak bezmála sem set. Dále pak stovku skokanů a devět čolků,“ informovala ředitelka Domu přírody Moravského krasu Tereza Tesařová.

V úseku od zmíněné křižovatky ve směru k Býčí skále pak blíž k vodě dobrovolníci přenesli téměř tři sta ropuch. Zábrany od silnice odstranili začátkem tohoto týdne.

V rybníku v Josefovském údolí se rozmnožují v nejvyšších počtech skokani hnědí. Ty dokáží silnici překonat mnohem rychleji než ropuchy a v zábranách jich uvízne o poznání méně. Loni začala migrace obojživelníků v této lokalitě 20. března a končila 26. dubna. Zábrany byly postavené týden předem. „Celkem bylo přeneseno 934 ropuch a 51 skokanů. Při zpětném tahu se podařilo přenést 106 ropuch a 6 skokanů,“ stojí ve zprávě ochránců přírody.

Podobné zábrany nedávno umístili členové Spešovského okrašlovacího spolku kolem tamního koupaliště. Každoročně tam v prázdných bazénech uvízlo a následně uhynulo větší množství žab. Buď se zabily pádem na beton nebo je vysušilo slunce, pokud nebyly včas přeneseny k vodě.

„Proto jsme se rozhodli situaci řešit obdobně jako v Moravském krasu, kde se už řadu let instalují zábrany. Po dohodě s provozovatelkou koupaliště a obcí Spešov jsme nainstalovali kolem bazénů zábrany, aby nedocházelo k uvíznutí obojživelníků ve smrtící pasti. To by mělo pomoci výrazně snížit ztráty těchto často zvláště chráněných živočichů. Zábrany po skončení tahu dospělých i nových mladých jedinců opět odstraníme,“ uvedli zástupci spolku na svém webu.Při instalaci zábran našli začátkem dubna v bazénech několik uhynulých ropuch obecných, které jsou ohroženým druhem a skokanů hnědých. Několik obojživelníků se ochráncům přírody podařilo zachránit včetně čolka obecného. V tomto případně se jedná o silně ohrožený druh.