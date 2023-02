„Hlavně na sociální síti. Kolegyně Petra Ondroušková přišla s nápadem sledovací nástěnky. Tu s dětmi společnými silami postupně tvoříme a doplňujeme. Do mapy značíme místa putování a víme, kde je cíl cesty. Průběžně také přidáváme fotografie z cestovatelova instagramu s jeho průvodním slovem či novinové články,“ řekla Deníku benešovská učitelka angličtiny Marie König.

Snímky nástěnky už poslali cestovateli a on jim na oplátku natočil video pozdrav přímo z pouště. Výprava se aktuálně nachází v Mauritánii. Tam dorazila z Maroka přes Západní Saharu. Původně plánovala urazit asi tisíc kilometrů s dodávkou naloženou na vlakovou soupravu. Auto se však dobrodruhům na vlak nepodařilo dostat, protože plošina byla úplně plná a Vítek ho musel na dohodnuté místo přepravit oklikou sám po vlastní ose.

Dodávka v servisu, koupačka v moři. Cestovatel z Kunic projíždí Západní Saharou

„Ve tři ráno se mám se zbytkem týmu potkat v jednom malém městě uvnitř Sahary. Tam si půjčujeme Toyotu Hilux a jedeme stanovat do pouště. Řídím, koukám nalevo - písek, koukám napravo - písek, uprostřed něco jako silnice. Pohledem Evropana je Mauritánie vůbec šílený mazec,“ okomentoval improvizovaný přesun.

Později se přihlásil z pouštního města Ouadane, které se nachází v takzvaném Oku Sahary. „Nejsem Indiana Jones, ale je to hodně zajímavé místo obestřené tajemstvím. Soustředné kružnice, nejdelší z nich má v průměru asi padesát kilometrů. Dost se spekuluje, proč a kde se to vzalo. Některé divočejší teorie mluví o základně mimozemšťanů nebo centru bájné Atlantidy. Za chvíli se vydáváme dál asi sto kilometrů pouští, pak hlavní město Mauritánie a přejezd do Senegalu,“ napsal zatím poslední zprávu lektor a průvodce.