„Je to tak. S farmařením končím, hospodářství jsem prodal. Teď se ladí smlouvy. Noví majitelé tu plánují mít koně. Farma byla super jízda. Místy dost divoká, ale stála za to. Asi nejlepší etapa mého života. Poznal jsem spoustu lidí a naučil se fůru nových věcí. Ale taky jsem si při tom mockrát rozbil hubu. Na druhou stranu mě to všechno posílilo,“ říká Slouka, který začínal hospodařit prakticky od nuly.

Dobrodružnou cestu bude točit a přenášet na sociální sítě. V budoucnu se jim chce věnovat. Před kamerou se objeví také v několika filmových projektech. Zároveň uvažuje o přesunu do zahraničí.

Na okraji Rájce koupil rozpadlý bývalý prasečák a šel si za svým snem. Postupně pořídil velké množství zvířat. Slepic, kuřat, křepelek, králíků, ovcí, prasat i skotu. Hospodařil na desítkách hektarech pronajatých pozemků. Časem začal nabízet přes letní prázdniny ubytování v indiánských týpí. „Dost lidí si klepalo na čelo, o co se snažím. Ale ono to ve finále fungovalo skvěle. Přes léto totiž bylo mrtvé období. Všechno teprve na polích dozrávalo, zvířata byla ve výkrmu a dotace chodily až na podzim. Týpí se chytla, jezdili k nám turisté ze zahraničí. Myslím, že klapala i spolupráce se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kde ovce spásaly na loukách trávu. Vyřezávaly se nálety nebo sekaly mokřiny,“ vzpomíná na léta hospodaření Slouka.

Splnil jsem si dětský sen. Do práce se těším každý den, vypráví farmář Slouka

Vrhl se také do prodeje vánočních stromků a farmu se snažil zpřístupnit i pro rodiny s dětmi. „Popravdě mi nepřišlo, že bych chodil do práce. Většinou jsem ale musel spoléhat vesměs sám na sebe. Samozřejmě byla řada krizových situací. Prodělal jsem třeba jeden rok spoustu peněz na vánočních stromcích, rodilo se první dítě, porouchal se nějaký stroj,“ vysvětluje dnes již bývalý farmář a otec dvou dětí.

Zároveň dodává, že v minulosti lumpačil a udělal spoustu chyb. Aktuálně je podle svých slov v podmínce a má zákaz řízení na další tři roky. U soudu vyfasoval za opakované maření výkonu úředního rozhodnutí několik set hodin veřejně prospěšných prací. Ty si prý už odpracoval. „Před několika lety jsem přišel o řidičský průkaz. Při jednom incidentu jsem boural a ujel. Pak mě policie opakovaně zastavila, když jsem měl zákaz. Několikrát to bylo, když jsem potřeboval obstarat zvířata, která utekla. Nebyly v tom žádné drogy ani alkohol,“ tvrdí muž.

Bez řidičského průkazu se postupně dostal i do finančních problémů. Musel pustit některé ze zakázek, prodej vánočních stromků přesunul z centra Blanska přímo na farmu. Zároveň se snažil sehnat na výpomoc nějakého stálého parťáka. To se mu nepodařilo a nakonec uspíšilo rozhodnutí s farmařením seknout.

Před lety se Slouka vydal na osm set kilometrů dlouhou pěší pouť do Itálie. Po cestě si plánoval, jak farmu, kterou později založil 1. června, rozjede. Symbolicky ve stejný den se letos v červnu vypraví na mnohem delší dobrodružství. V Blansku sedne s kamarádem do raftu a chce doplout až do Černého moře.

„Svitava, Svratka, Novomlýnské nádrže, Dyje, Morava, Dunaj – Černé Moře. Štreka dlouhá asi tři tisíce kilometrů. Netuším, jak dlouho budeme na cestě a co z toho vyplyne. Třeba dostanu nějakou zajímavou nabídku. Dvakrát jsem se neúspěšně hlásil do reality show Survivor. Tak teď si ho udělám sám, na vlastní triko. Zároveň to pro mě bude taková očistná pouť po jedenácti letech dřiny na farmě,“ dodává samorost z Blanenska.

Do budoucna přemýšlí o tom, že by se zkusil uchytit v zahraničí. Jeho dalším snem je oblast Kalábrie na jihu Itálie. Případně Řecko. „Rád bych si tam pořídil nějakou nemovitost, která by se dala pronajímat k bydlení. Nebojím se žádné práce a tohle je můj další sen. Zatím se mi podařilo všechny splnit,“ říká na rozloučenou Slouka.