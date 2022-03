V sobotu odpoledne to v hlavním sále boskovické sokolovny bzučí jako ve včelím úlu. U stolů se nad deskovými hrami sklání desítky lidí. Často jsou to kompletní rodiny s dětmi. Jako například Chlupovi z Boskovic. „Deskové hry hrajeme doma často a mají přednost před počítačem. Kluci je dostávají jako dárky,“ usmívá se maminka Lucie Chlupová.

V sokolovně mají právě rozehranou partii deskové hry na motivy románů o Harry Potterovi. „Doma hrajeme Talisman. Ještě jsem nikdy nevyhrál, ale je to super hra a moc mě baví,“ hlásí třeťák Daniel Chlup.

O kousek dál poskakuje radostí desetiletý Jakub. V ruce třímá vysněnou knihu Eragon, kterou mu koupila maminka. A nezůstalo u jedné. Fantasy román od Christophera Paoliniho mu udělal obrovskou radost. „Budu číst pořád, až do konce. Moc se těším. Viděl jsem film a byl bezva,“ říká školák.

V historickém brnění

Do sálu právě vchází pro běžného pozorovatele bizarní dvojice. V historických hábitech a brnění. Pro fanoušky fantasy nic neobvyklého. Postavy z akčního seriálu Zaklínač jako vystřižené. „Jsme členové pátého pěšího batalionu domobrany,“ vysvětluje stylové úbory Vojtěch Synák.

Do Boskovic přijel s kamarádem Floriánem Bolomským ze Svitavska. Jeho parťák se učí na uměleckého kováře a na BozaCon vyrobil pro sebe a kamaráda dva kyrysy. Plátové ochranné kryty trupu. Synák si zase vzal na starost kostýmy. „Takových setkání fanoušků sci-fi a fantasy by mohlo být mnohem víc. Je to tady parádní,“ loučí se mladík.

Nadšená je i jedna z boskovických maminek Jana Ondrová, která pořadatelům pomáhala v tvořivých dílnách v režii tamní knihovny. „Říká se, že počítače vymývají dětem mozek a v dnešní době je už nic jiného nezajímá. Není to tak docela pravda. Pořád je spousta jiných možností. Děti, co přišly, byly naprosto úžasné a mě osobně práce s nimi udělala velkou radost. S rodiči vyráběly dřevěné figurky, masky superhrdinů nebo malovaly komiksy. Spolupracovaly spolu a bylo to moc príma,“ dodává na odchodu žena.