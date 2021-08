Milovníci noční oblohy mohou tento týden pozorovat meteorický roj Perseidy. Nejvíce v noci na pátek. Na obloze je doplní jasné planety Jupiter a Saturn.

Noční obloha a padající hvězdy perseidy | Foto: Deník/Michal Fanta

Roj se na obloze objevuje pravidelně každý rok. „Planeta Země mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drobných prachových částic, které se v minulých staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle. Některé tyto částice se dostanou do atmosféry, kde shoří, a my je pak můžeme pozorovat jako meteory,” přiblížil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.