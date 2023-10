Popsaný scénář je naštěstí jen „jako“, přesto vypadá velice realisticky. Sami záchranáři, hasiči ani policisté totiž nevěděli, co si pro ně organizátoři metodického výcviku Extrém připravili.

Velká akce, které se účastní složky integrovaného záchranného systému ze všech okresů Jihomoravského kraje, se ve středu koná v Podhradí nad Dyjí. „Máme celkem čtyři stanoviště. Na tomto vidíte zásah u dopravní nehody, kde je potřeba vyprostit zraněnou ženu. Jenže tou je pašeračka drog, takže při zásahu záchranářů a hasičů přijíždí parta jejích spolupachatelů, kteří se chtějí ženy zmocnit,“ vysvětluje hasič Tomáš Filip, který je specialistou v oblasti integrovaného záchranného systému.

Další tři stanoviště jsou také "chuťovky". Záchranáři se musejí trmácet neprostupným terénem či zasahují v budovách, do toho se jim pletou nervózní figuranti, kteří jim přidělávají práci. „Z toho důvodu se jedná o metodický výcvik, nikoli o taktické cvičení. Není totiž běžné, aby v jeden den byly čtyři praktické akce, navíc si jednotlivé složky IZS po každé akci vysvětlují, co by mohly udělat jinak. Žádný postup není úplně správný, navržené scénáře nemají jednoznačné řešení. To u taktických cvičení nebývá,“ dodává vedoucí oddělení krizové připravenosti Vojtěch Nečas ze záchranné zdravotnické služby.

Podle něj má tento výcvik přesah do reálných výjezdů. „Týmy se zde poznají. Takové kontakty se pak dobře projeví i při ostrém výjezdu, díky čemuž se poté pracuje mnohem lépe,“ doplňuje Nečas.

Účastníci výcviku mají štěstí na pěkné počasí. Sluníčko svítí, žádný déšť v dohledu. „Naposledy jsme něco podobného připravili v roce 2019 ve Vyškově ve vojenském prostoru – ale v zimě. Tudíž to bylo o to zajímavější, že mrzlo a opravdu byla zima,“ vzpomíná s úsměvem šéfka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Tentokrát je však situace ztížená trochu jinak. Výcviku se nemohou účastnit všichni policisté, u kterých by to bylo vhodné. „Od dnešní půlnoci zajišťujeme znovu zavedené kontroly na státní hranici se Slovenskem. Proto jsme sem museli nominovat policisty ze školního policejního střediska, kteří zajišťují výcvik policistů. Ti své zkušenosti, které zde naberou, předají kolegům během našich výcviků,“ objasňuje mimořádnou situaci, kterou museli policisté narychlo řešit, náměstek jihomoravské kriminálky Libor Kachlík.

V té chvíli se ale pozornost všech přesouvá zpět na scénu, kde stále řádí banda hrdlořezů. Do cesty se jim totiž zrovna postavilo policejní auto se zásahovou jednotkou. Policejní těžkooděnci vybíhají ven a po krátké potyčce čistí prostor a vytahují pašeráky z auta. Hasiči i záchranáři mají konečně klid na práci.