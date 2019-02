Velké Opatovice - Velkoopatovická lípa svobody, takzvaná Zádvorská lepa, se s dalšími čtrnácti stromy z různých zemí utká o titul Evropský strom roku 2019. O první místo bojuje například také platan z Rumunska, buk z Belgie nebo korkový dub z Francie.

Velkoopatovická lípa svobody, takzvaná Zádvorská lepa, se s dalšími čtrnácti stromy z různých zemí utká o titul Evropský strom roku 2019. | Foto: Marek Olbrzymek

Ve čtvrtek 7. února přijede do obce brit Rob McBride. Ten se proslavil zájmem o stromy a jejich ochranu, proto bývá nazýván “lovec stromů”. Plánuje navštívit všech patnáct soutěžních dřevin. „V jedenáct hodin bude setkání u lípy, kde se o doprovodný program postarají děti z naší základní školy,” řekla starostka Kateřina Gerbrichová.

Děti ze školy i školky navíc měly výtvarnou soutěž na téma 'Strom roku - každý strom má svůj příběh'. „Rob McBride vybere tři kresby, které budou vystaveny v Bruselu u příležitosti slavnostního předávání,” dodala Gerbrichová.





Která dřevina se stala Evropským stromem roku vyhlásí 19. března v Evropském parlamentu. „Výherce ankety získá putovní cenu, dřevěnou sošku. Rok ji bude mít u sebe, později se pošle zpátky dalším výhercům,” popsala hlavní cenu koordinátorka ankety Andrea Krůpová.



Ve Velkých Opatovicích bylo k oslavám konce 1. světové války zasazeno šestnáct Lip svobody, tedy památných stromů. Ze všech sester se dochovala pouze Zádvorská lepa. Tu vysadil kameník a písmák Jan Pospíšil před svým domem u křižovatky v Zádvoří. Lípa velkolistá do evropské ankety postoupila díky říjnové výhře v národním kole soutěže Strom roku.



Není to poprvé, co mají Velké Opatovice v soutěži svůj strom. Místní borovice vyhrála národní anketu Strom roku 2014, v Evropském stromě roku 2015 skončila na pátém místě.

Hlasovat v soutěži o titul Evropského stromu roku 2019 mohou lidé na webových stránkách www.treeoftheyear.org od 1. do 28. února.



HANA KOTOUČOVÁ