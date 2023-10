Tehdy na konci padesátých let už mělo její jméno ve světě obrovský zvuk. Mistryně světa a olympijská medailistka . „Jak jsem četl v novinách článek o černohorském koupališti, hned se mi to setkání vybavilo,“ vrací se ve vzpomínkách desítky let do minulosti Boháček.

S manželkou Jaroslavou jsou spolu bezmála sedmdesát let. Do Adamova se jeho žena přestěhovala v polovině padesátých let ze západních Čech. Učarovaly ji lesy a okolní příroda. Volný čas trávili na výletech po okolí. Jezdili vlakem, autobusy a šlapali pěšky.

Jedna z tehdejších výprav zavedla mladé novomanžele na zámek v Rájci-Jestřebí. Po prohlídce zamířili do nedaleké Černé Hory, kde se chtěli v parném dni osvěžit v bazénu. Po cestě přes sousední Bořitov narazili na plakát, který oznamoval vystoupení gymnastického družstva v čele se sportovní hvězdou Bosákovou.„Samozřejmě, že jsme věděli o koho jde. Už tehdy byla slavná. Sportovní přenosy, které se věnovaly gymnastice, jsme hltali v rádiu. Vyhrála olympiádu, byla mistryně světa a velmi známá osobnost,“ dodává důchodce.

Slavnou gymnastku však v Černé Hoře podle všeho zastihli ještě v době, než Eva Bosáková získala zlatou medaili na olympijských hrách v Římě. Tam v roce 1960 excelovala na kladině. Eduard Boháček se domnívá, že to bylo zřejmě v roce 1958, přesně si to už nepamatuje.

„Přišli jsme na koupaliště a shodou náhod se tam přišlo před svým vystoupením vykoupat i družstvo gymnastek v čele s Evou Bosákovou. Už tehdy jsem hodně fotografoval různé rodinné akce a výlety. I tenkrát jsem měl aparát s sebou. Zmáčkl jsme ho a bylo. Do řeči jsme se nedali, nechtěli jsme s manželkou obtěžovat tak slavnou osobnost. Viděla, že jsem udělal snímek, ale nic nenamítala, byla na pozornost fotografů asi zvyklá,“ usmívá se vitální důchodce.

Na černobílém snímku zachytil sportovní hvězdu v plavkách, jak se ve slunečních brýlích dívá do zrcátka. Na pozadí je část černohorského koupaliště. „Snímek jsem si pak sám doma vyvolal v koupelně. Je to nedokonalá, amatérská fotografie. Technika nebyla tehdy na takové úrovni jako dnes. Žádný digitál. Ale vzpomínka to je parádní,“ dodává Boháček.

Na vystoupení gymnastek se už s manželkou do Bořitova podívat nešli. Osvěžení po koupání šlapali na vlak na nádraží v Rájci-Jestřebí.

Eduard Boháček také rád vzpomíná na plovárnu poblíž železniční stanice Babice nad Svitavou. Tam to měl ze sousedního Adamova pěšky kousek. U vody se scházela perfektní parta a hrál se volejbal. Zde také lovil hráče pro soutěžní tým adamovských strojíren.

Toto koupaliště je však už také velmi dlouhou dobu mimo provoz. „Je to škoda. Zůstaly jen vzpomínky. Jak se volejbal přesunul do hal, venku se přestal prakticky úplně hrát. Zaniklo velké množství volejbalových družstev. Je to i odrazem doby. Lidé raději kmitají prsty na mobilních telefonech, než aby odbíjeli míč,“ dodává senior.

Na závěr se loučí ještě historkou o letmém setkání se známým hercem Janem Werichem. Toho se mu podařilo náhodně vyfotografovat na karlovarském filmovém festivalu před hotelem Pupp. Zrovna vystupoval z nablýskaného bouráku.