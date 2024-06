A to ještě netušil, že nebude zdaleka poslední. V sobotu ráno po přespání v Hannoveru se fanoušci přesunuli do Hamburku, kde se fotbalové utkání hrálo v odpoledních hodinách. Prohlédli si přístav, budovu Labské filharmonie a centrum města. „Jdeme si tak po přístavu a koho nevidíme? Předseda Jihomoravského fotbalového svazu s manželkou, bývalou starostkou Lipůvky. Pak jsme šli přes přechod a potkáme další známé přímo z Lysic. To člověk prostě nevymyslí,“ usmál se fotbalový fanoušek.

Ve vyprodané fotbalové aréně je pak okamžitě pohltila fantastická atmosféra se záplavou českých vlajek, dresů a šál. Podle Šmerdy se jim otevřel úplně jiný svět. „Se zápasy reprezentace na našich stadionech se to vůbec nedá srovnat. Toto byl naprosto jiný level. Nádhera, člověk zůstal stát doslova s otevřenou pusou. Prostě něco neskutečného, těžko se to popisuje, to se musí prostě zažít. Kromě samotného zápasu mě fascinovala i organizace. Němečtí pořadatelé byli perfektní. Nechápal jsem, jak byl stadion po konci zápasu během chvíle prázdný a v jeho okolí nebyl žádný dopravní kolaps, kolony nebo davy lidí. Organizačně to měli zmáknuté naprosto na jedničku,“ dodal muž.

Na zápase mistrovství Evropy byl Šmerda naposledy už hodně dávno. Dobře před čtvrtstoletím. Tehdy byl u toho, když v úvodním utkání v nizozemském Amsterodamu Češi podlehli domácí jedenáctce nejtěsnějším rozdílem. Rozhodující branku vstřelili Oranjes z penalty, kterou v samotném závěru odpískal sudí Pierluigi Collina. „Ze skupiny pak naši nepostoupili a ještě dlouho se na Collinu nadávalo, že nás zaříznul. Ve vápně obránci několikrát atakovali našeho útočníka Kollera, ale penalta se nepískala. Zatáhnutí za dres nizozemského hráče tam v závěru zápasu bylo, ale ten to dost přifilmoval a upadl. Za mě to byla hodně sporná penalta,“ vrátil se ve vzpomínkách do minulosti Šmerda.

Zápas s Gruzií si v sobotu přímo na stadionu nechal ujít ani Roman Opluštil z Lysic s dalšími přáteli. „Atmosféra byla skvělá. Před lety jsem už byl na mistrovství Evropy v Polsku. Tentokrát jsme měli velké štěstí, že se nám podařilo získat lístky v losování," poznamenal Opluštil.