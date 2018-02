Emigranti a erotický salón. V Těchově slaví ostatky už sto let

Těchov, Blansko /FOTOGALERIE/ - Je sobota krátce po poledni. U hostince Na točně v Těchově to žije. V čase oběda si tam dali sraz maskovaní účastníci místních ostatků. Z hlavní ulice míří k pohostinství člun plný emigrantů. Na pozdrav mu kynou exekutoři, elfové či elektrikáři. Na místě dokonce nechybí pojízdný erotický salón. „Naše ostatky jsou vždy tématické. Letos jsme si řekli, že vylosujeme písmeno. Masky v průvody by tedy měly začínat na písmeno E,“ vysvětluje pořadatel a starosta místních hasičů Pavel Bezděk. Masopustní zábava má v této blanenské městské části více než stoletou tradici a pořadateli byli vždy zdejší dobrovolní hasiči.

V průvodu ovšem nesmí chybět ani klasické masopustní figury. Na ty se téma nevztahuje. „Máme tady medvěda, harmonikáře, řezníka a taky třeba čerta a Káču,“ vyjmenovává pořadatel. Dorazili poslední opozdilci. Průvod maškar se vydává na svou pouť obcí. Po cestě k první zastávce se pár účastníků ještě připojuje. Pestrobarevná skupina brzy zastavuje u žlutého domu. „Stárka z loňského roku předává funkci nové stárce a stárkovi,“ říká Ctirad Nečas, který z události pravidelně točí videozáznam.

Téměř padesát masek po krátkém občerstvení pokračuje dál s novým vedením. Trasa je pevně daná. Musí zazvonit u všech domů v obci. „Většina lidí otevře. Pomocníci s košíky sbírají po domech koblihy, vajíčka, uzeniny a další pochutiny. Ty se využijí na večerní hostinu,“ komentuje dění Bezděk. Nálada je veselá, místní se znají a mají se očividně rádi. Většina masek je originálních.



Největší pozornost na sebe poutá erotický salón na kolečkách a gumový člun s emigranty. Za závěsem těchovského špásmobilu končí nejeden muž. „Pár odpolední nám výroba zabrala,“ konstatuje Pavel Šenk při pohledu na umně vyzdobený vozík s červenými závěsy.



Nedaleko od něj pluje prostorem šedivé plavidlo. „Účastníme se od roku 2006, co jsme se přistěhovali. Letos jsme za ekonomické emigranty v člunu Explorer. Věci na tuto masku jsme sháněli zhruba měsíc. Na její vytvoření jsme pak potřebovali den,“ popisují manželé Kupčíkovi. Méně náročně zato stejně aktuálně působí dvojice exekutorů. „Dřív jsme v průvodu chodívali. Pak jsme si dali několik let pauzu,“ říkají jednohlasně David Tušla a Kryštof Knecht.



Řezníkova šavle je již vrchovatě ozdobená špekem a klobásami. Neklamné znamení, že čas významně pokročil. I přes chladné počasí nemizí z barevných tváří účastníků úsměv. Těchovem zní smích a zpěv doprovázený harmonikou a kytarou. „Většinou domy obrážíme do půl šesté. Pak jdeme na chvíli domů a v sedm se sejdeme na ostatkové hostině,“ uzavírá rozpravu o tradiční události zasloužilý hasič Bezděk. O budoucnost ostatků v Těchově strach nemá. „Lidi to mají rádi. V průvodu jsou hlavně mladí,“ pochvaluje si.