Na sociálních sítích se k nim zatím rozběhla obsáhlá diskuze. Řadě lidí koloběžky vadí. Někteří jezdci je totiž nechávají odstavené na nevhodných místech nebo s nimi jezdí neukázněně po chodnících. „Když už máte chorobnou potřebu na těch zelených hovadinách jezdit, prosím, alespoň buďte tolik duchaplní a nestavte to lidem do vjezdu. Já s tím bez placení nemůžu ani pohnout,“ napsala například jedna z místních Tereza Kopecká.

Další naopak novince fandí. „Chápu, že to naštve. Ale na druhou stranu blbne na tom spousta dětí, projíždí se z hecu po ulicích, kdo z nás se rád nevyblbnul? Tak nebuďme tak zádumčiví. Trocha punku do toho života je potřeba,“ reagovala na ženin příspěvek Daniela Koutná.

Koloběžku si zájemci mohou vypůjčit přes aplikaci. Odemknutí je zdarma. Za každou minutu jízdy zaplatí jezdec čtyři koruny. Po pěti minutách jízdy se cena za každou další minutu automaticky sníží na tři koruny. Pokud se jezdec rozhodne vypůjčit si koloběžku na celý den, vyjde ho to na 625 korun.

Podle šéfa boskovických strážníků Davida Krátkého zatím policisté v souvislosti s provozem sdílených elektrických koloběžek nemuseli řešit žádnou vážnou nehodu nebo úraz. Stížnosti však ano. „Ale zatím se nejednalo o nic zásadního. Lidé si stěžovali na jízdu po chodnících a odstavování koloběžek na nevhodných místech. Do konce září máme provoz vyhodnotit,“ řekl Krátký.

Boskovický místostarosta Lukáš Holík uvedl, že podle dat od provozovatele mají koloběžky ve městě třikrát větší využitelnost než ve stotisícové Olomouci. Za den evidují zhruba dvě stě jízd. „Já mám od lidí vesměs pozitivní ohlasy. Samozřejmě se stane, že jezdci koloběžku odstaví na nevhodném místě, ale to je spíš o jednotlivcích. Za mě je to přidaná hodnota nejen místním ale i turistům. Navíc další aspekt je úleva dopravě. Například když lidé místo dvoukilometrové jízdy autem k supermarketu využijí koloběžku,“ řekl Holík.

Koloběžky mají ve městě vydržet zhruba do konce října a objevit se znovu až na jaře. „Vše s provozovatelem a městskou policií vyhodnotíme a rozhodneme, co dál. Koloběžky by v Boskovicích měly být každopádně jen sezónní záležitostí a přes zimu v ulicích určitě nebudou,“ dodal místostarosta.

Půjčovnu elektrických koloběžek chtějí rozjet také ve Znojmě. Připravuje ji soukromý podnikatel ve spolupráci s vedením Znojma. „Půjčovna by mohla vzniknout na zkoušku do areálu pivovaru. Chodí tam totiž hodně turistů a tato služba je určena právě jim. Je tam dostatek prostoru pro vystavení koloběžek na ulici a zároveň se tam služba dá odprezentovat. Objevit se tam mají ještě tuto sezonu na zkušební dobu třiceti dní," řekl Deníku místostarosta Jakub Malačka s tím, že podle zájmu a zkušeností by se koloběžky mohly v pivovaru objevit i příští sezonu.

Krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek v jízdě na elektrokoloběžkách v ulicích měst naopak žádný přínos nevidí. Jen problémy. „Už vidím tu vlnu negativních komentářů. Ale je to jen byznys provozovatelů. Nic jiného. Když se to nechytí v Praze, dáme to do Brna nebo dalších měst. V ulicích je to pak díky koloběžkách v provozu ještě větší chaos a netolerance jezdců. Nějaké bezpečnostní prvky jako helmu nebo chrániče většina neřeší. I když všechny nelze házet do jednoho pytle a jsou i rozumní jezdci,“ poznamenal Čížek.