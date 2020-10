„Boskovice jsou jedním z nejlépe fungujících měst v Evropě v poměru počet jízd za den na jednu koloběžku. Více než deset. Na koloběžkách se drtivou většinu dní uskutečnilo přes dvě stě jízd. V provozu jich je reálné patnáct až dvacet, protože se musejí dobíjet a svážet. Čísla nás překvapila. Svědčí to o tom, že koloběžky mají ve městech s velice limitovanou nebo chybějící MHD velký smysl,“ uvedli zástupci společnosti Bolt.

Podle nich dostali od místních řadu žádostí o navýšení počtu koloběžek. O dalším provozu bude vedení města s firmou jednat v nejbližších dnech. Z radnice před časem zaznělo, že provoz koloběžek by měl být jen sezónní a přes zimu v ulicích Boskovic jezdit nebudou. „Někteří jsou s touto novinkou spokojeni, jiným se nelíbí. Tak to chodí. S provozovatelem budeme jednat o dalším postupu. Chceme upřesnit pravidla provozu a vyřešit některé problémy. Zároveň na něj budeme apelovat, aby městu za provoz něco přispěl. Byť se to těžko specifikuje, jedná se o určitý zábor veřejného prostranství,“ řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Boskovičtí úředníci v souvislosti s provozem sdílených elektrokoloběžek řešili dvě oficiální stížnosti. Jedna byla kvůli nevhodně zaparkovanému vozítku. Druhá upozorňovala na jízdu koloběžek po chodníku a ohrožováním chodců. „Boskovičtí strážníci v terénu řešili stížnosti, že koloběžky jezdí po chodníku, po přechodech pro chodce a že se na nich veze více lidí. Bohužel v tuto chvíli nemají zařízení, jak řidiče koloběžky bezpečně zastavit a přestupek s ním vyřídit. Zranění nebo škodu způsobenou jízdou na koloběžce nezaznamenali,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Podle zástupců společnosti Bolt se podobné incidenty ze začátku provozu objevují všude. Jezdce se snaží o porušení pravidel informovat a kontrolovat je. „Náhodně kontrolujeme fotografie, které musí uživatel během ukončení jízdy udělat. Pokud vidíme, že koloběžka nebyla vhodně zaparkována, jezdce kontaktujeme a informujeme ho o pravidlech správného parkování. Pokud se to opakuje pravidelně, tak mu zablokujeme profil a na koloběžce se už nesveze,“ uvedli.

Někteří z místních naopak novinku vítají a berou ji jako dobrou službu. „Když se chce třeba někdo dostat z nádraží na Čížovky, je elektrokoloběžka super věc. Sice to něco stojí, ale je to pořád levnější než taxík. Cesta do práce mě autem vyjde asi na dvacet korun. S koloběžkou na pětadvacet. Já to vidím jako pozitivum a službu lidem. Pokud je v ulicích rozumné množství koloběžek a jezdí se na nich podle pravidel. Vše je samozřejmě o lidech. A že na nich teď někdo blbe? Časem je to omrzí, protože musí platit,“ řekl Petr Šafránek z Boskovic.