Jižní Morava – Desítky, možná stovky lékařů opustí své ordinace. Tak zněly obavy týkající se povinnosti lékařů předepisovat eRecepty. Přestože s příchodem roku 2019 přišel striktní požadavek vydávat je bez výjimky, pacienti můžou být v klidu. Exodus se nekoná.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O své lékaře tak lidé nepřijdou. „Neznám doktora, který by s recepty měl problém. Humbuk části lékařské komory považuji za zbytečný. Staví nás do pozice přitroublíků, kteří nejsou schopní pracovat s počítačem,“ okomentoval třeba jedovnický lékař a předseda České lékařské komory Jihomoravského kraje Ivo Procházka.

Formou eReceptu musí lékaři léky předepisovat od začátku roku 2019. Pokud systém nevyužijí, hrozí jim v současnosti až dvoumilionová pokuta. „Výjimkou je práce v terénu nebo extrémní si-tuace. Nicméně lékaři, kteří nepracují s počítačem, budou mít problém. Na Hodonínsku vím zatím o jedné kolegyni, která počítač nevyužívá. A jakmile po ní začnou úředníci jít ve smyslu sankcí, určitě bude zvažovat, že skončí,“ varovala předsedkyně sdružení praktiků na Hodonínsku Danuše Štaifová Zhořová, ordinující v Kyjově.

eRecepty

Lékaři je musí bez výjimky používat od ledna 2019.



Až dvoumilionová sankce hrozí těm, kdo budou povinnost systematicky ignorovat.



Maximální výše pokut se má snížit na 300 tisíc korun.



Loni lékaři v Česku vydali 56 milionů eReceptů.

Krize kvůli hromadně končícím lékařům se pravděpodobně nedotkne ani Vyškovska. „Je to bublina, nemyslím, že se bude obecně v kraji hromadně končit. Systém docela funguje. Co vím, používáme ho na Vyškovsku všichni. Je ovšem pravda, že ze strany ministerstva zdravotnictví a státního ústavu pro kontrolu léčiv je to trochu kocourkov. Kromě receptů v sms a e-mailech totiž papíry vydáváme pořád. Na nich je vytištěný eRecept. Je to takový elektronický recept v českém podání,“ glosoval bučovický lékař Pavel Kopáč, který je předsedou sdružení praktických lékařů v okrese.

Vadí mu také dosud nedodržený slib ministerstva, že budou mít lékaři k dispozici takzvaný lékový záznam. „Díky němu jsme měli mít možnost zjistit, jestli pacient nebere léky od jiných lékařů, kvůli kterým jim třeba nelze vybraný lék předepsat,“ poukázal Kopáč.

Lékový záznam má uzákonit novela zákona o léčivech. Podle předpokladů vstoupí v účinnost nejpozději začátkem podzimu 2019. „Lékaři u něj ocení také možnost ověřit si, že si pacient lék skutečně vyzvedl. Jsou totiž tací, co si stěžují, že jim předepsaný lék nezabral, a lékař pak zjistí, že si pro něj ani nešli,“ vysvětlil předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.