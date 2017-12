Dva nové babyboxy začnou na Blanensku fungovat zároveň. Otevřou je v březnu

Jižní Morava /ANKETA, INFOGRAFIKA/- Zhruba o dvacet minut se zrychlila cesta řidičům mířícím autem z Brna do Vídně. A to díky otevření nové části dálnice A5 mezi Schrickem a Poysbrunnem. Redaktoři Deníku Rovnost projeli trasu z Brna do Vídně před otevřením nového úseku dálnice v Rakousku i po něm. Cesta předtím trvala hodinu a padesát minut. Po nové trase se dostali do hlavního rakouského města za hodinu a půl.