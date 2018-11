Dušičky: delší otevírací doba hřbitovů i sváteční řidiči na silnicích

Blanensko – Tichá vzpomínka na rodinné příslušníky, kolegy a kamarády. A na společně strávené chvíle. Tak vnímá Památku zesnulých, lidově Dušičky, devětasedmdesátiletá důchodkyně Libuše Magniová z Blanska. Ve čtvrtek nebo nejpozději v pátek zamíří na tamní hřbitov, kde jsou pochováni její známí. „Rodinné hroby máme v Polné a v Telči. Na blanenský hřbitov ale určitě také zamířím. Stejně jako do Lipůvky nebo do Křtin. K hrobům lidí, kteří mě provázeli velkou část života, donesu vlastnoručně vyrobenou přírodní kytičku z Moravského krasu a zapálím svíčku,“ řekla žena.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

U hrobů podle svých slov truchlit nebude. „Já jsem celoživotní optimista a snažím se vždy vzpomínat na to dobré, co život přinesl. I když toho špatného bylo také dost. Člověk se ale má radovat ze života, a že se má dobře,“ dodala energická seniorka.

Dušičky si lidé připomínají 2. listopadu. V římskokatolické církvi jsou dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Tentokrát vychází na pátek. Už v uplynulých dnech je ale většina hřbitovů v regionu v obležení a zapalovat svíčky na hroby tam míří stovky lidí.

Hřbitovy budou otevřené déle než obvykle. „Až do neděle bude na blanenském hřbitově otevřeno od osmi ráno do osmi hodin večer. Největší nápor čekáme v pátek a o víkendu,“ uvedla majitelka pohřebního ústavu Magdalena Raabová, který tamní hřbitov spravuje.

Otevírací doby hřbitovů

Blansko: denně od 8.00 do 17.00, období Dušiček a vánočních svátků do 20.00

Boskovice: od 1.11. denně od 8.00 do 17.00, období Dušiček a vánočních svátků do 20.00

Letovice: otevřeno nonstop. hřbitov se nezamyká

Adamov: od listopadu do dubna od 7.00 do 17.00, období dušiček a vánočních svátků do 20.00

Velké Opatovice: od října od 8.00 do 17.00, období Dušiček a vánočních svátků do 20.00

Rájec-Jestřebí: od 7.00 do 20.00

Podobně na nápor návštěvníků reagují i v sousedních Boskovicích. V Brně silný vítr, který vyvracel stromy, tamní hřbitovy dočasně zavřel. „Tady poletovala jen výzdoba. Stromy nepadaly. Žádné omezení otevírací doby kvůli vichřici a zachování bezpečnosti návštěvníků nemáme,“ řekl správce boskovického hřbitova František Přikryl.

Na blanenském hřbitově však vichřice poničila zeď. Část spadla. „Nikomu se nic nestalo. Provoz hřbitova to neovlivní. Nebezpečí návštěvníkům nehrozí,“ dodala Raabová.

V pohotovosti však v příštích dnech budou strážníci i policisté. V okolí míst posledního odpočinku posílí hlídky. Část hřbitovů je také pod dohledem městských kamer. „V okolí hřbitovů zvýšíme v nadcházejících dnech hlídky. Bude to mít i preventivní charakter, když budou hlídky v terénu vidět. Ať už se to týká dopravních přestupků nebo případných krádeží v zaparkovaných autech,“ poznamenal šéf blanenských strážníků Martin Lepka.

Na dušičkové období se každoročně připravují i jihomoravští policisté. Hlavní komplikací podle mluvčí Petry Hrůzové bývá zejména zvýšený provoz a pohyb svátečních řidičů na silnicích. „Z tohoto důvodu posílíme služby dopravních policistů, kteří se budou maximálně snažit zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to hlavně v okolí velkých hřbitovů. Řidiče žádáme o trpělivost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu a současně, aby plně respektovali pokynů policejních hlídek,“ uvedla Hrůzová.