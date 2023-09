Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a prohloubení práce na tématech duševního zdraví. Těmto tématům se má věnovat trojčlenný tým pracovníků, který zřídil Jihomoravský kraj jako součást Vzdělávacího institutu pro Moravu. V minulém týdnu to oznámili krajští radní Jana Leitnerová a Karel Jurka.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

Náplní práce nově zřízeného týmu je pořádání vzdělávacích seminářů, koordinace souvisejících aktivit a profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách. Prvním výstupem týmu bude kampaň zaměřující se na témata duševního zdraví u teenagerů.

Podle Jurky si málo lidí uvědomuje, že psychické zdraví žáků je stejně důležité jako fyzické. „Pokud si dítě zlomí nohu, okamžitě jede k doktorovi, ale při psychických potížích se často problém přehlíží. Můžeme se nad tím zamýšlet i v kontextu toho, co se stalo nyní v Boskovicích, kdy nám tam vyskočil žák z okna. Jsem přesvědčený, že pokud vznikne tato kampaň, i ten člověk, který bude mít v sobě něco, co my nedokážeme identifikovat, bude vědět, na koho se může obrátit," řekl Jurka. Projekt byl připravený už před zmíněnou nešťastnou událostí.

Chlapec vyskočil z okna gymnázia v Boskovicích. Letěl pro něho vrtulník

Studie ukazují, že právě psychické problémy trápí velkou část náctiletých, avšak většina z nich se za ně stydí. „Cílem je osvěta, destigmatice a pomoc nejen dětem na školách, ale i zaměřit se na vzdělávání a přístup k duševnímu zdraví už od nejranějšího věku," zmínila Leitnerová.

V čele specializovaného tříčlenného týmu bude Pavla Kovářová, která dříve dělala koordinátorku ministerstva zdravotnictví v rámci reformy péče o duševní zdraví. Činnost týmu vyjde kraj ročně na přibližně tři miliony korun. Na této činnosti se budou podílet i jiní pracovníci, kteří už ve Vzdělávacím institutu pro Moravu nyní fungují.

V současné době Jihomoravský kraj v oblasti duševního zdraví platí především úvazky pro školní psychology, činnost poradenských zařízení nebo školní preventisty. Náklady letošního roku pro tuto oblast překračují třicet milionů korun a počítá se s nimi i do následujících let. Úkolem týmu bude vše koordinovat.