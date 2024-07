Protože ještě vše nefunguje tak jak má, budou návštěvníci platit snížené vstupné. Veřejné záchody jsou zatím uzavřeny kvůli tomu, že je také ještě čeká intenzivní vysoušení. „Expozici to čeká také, ale až mimo sezónu. Prozatím tam budou vždy přes noc instalovány výkonné vysoušeče,“ upřesnila Tesařová.

„Dostávali jsme spoustu dotazů, proč už nemáme otevřeno, když je tři týdny po bleskové povodní. Z pojišťovny přišel likvidátor až koncem minulého týdne, do té doby jsme nemohli téměř nic. Byla tu vysoušecí firma, která provedla několik sond a zjistila se velká vlhkost podlah. Kromě veřejných záchodů ale máme zelenou a můžeme otevřít pro veřejnost,“ okomentovala na sociální síti aktuální stav ředitelka Domu přírody Moravského krasu Tereza Tesařová.

Přívalový déšť značně poškodil i cesty v nedalekém Pustém a Suchém žlebu. V první lokalitě byl uzavřený téměř šest kilometrů dlouhý úsek od lanovky u Punkevních jeskyní ke Sloupu až do minulého týdne. Lesy České republiky tam musely udělat prořezávku popadaných a poškozených stromů.

„Sanaci cesty i těžební práce v bezzásahové zóně národní přírodní rezervace už pracovníci dokončili. Cesta v údolí Pustého žlebu, po níž vede cyklostezka, červená turistická trasa, naučná stezka i dálková trasa Via Czechia, je tak již bezpečná a bez rizika,“ uvedli zástupci státního podniku.

A jak to vypadá v lesích, kde na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny? Po bouři a větrné smršti je tam až do konce září vyhlášený zákaz vstupu. Na zhruba 1 660 hektarech lesních porostů musejí lesníci po kalamitě vytěžit zhruba čtyřicet tisíc kubíků dřeva z jehličnanů i listnáčů.

Dům přírody Moravského krasu otevřel. Po povodni stále nefunguje veřejné WC | Video: se souhlasem Domu přírody Moravského krasu

„Rozsah škod i velikost postiženého území už máme zmapované. Rozšiřovat zákaz vstupů do lesů o další plochy nebudeme. Kalamitní těžba běží na plné obrátky a do lesa najela těžká technika, i když ji nám komplikuje čas dovolených. Zakázky na těžbu už přesto máme z velké části vysoutěžené i odbyt. V první řadě zpracujeme dřevo z jehličnanů, abychom zabránili případnému rozšíření kůrovce a další kalamitě. Podle časového harmonogramu to vypadá, že dřevo ze zasažených ploch stihneme odtěžit a od října budou univerzitní lesy opět přístupné. Nesmí ovšem přijít další podobná bouřka. V uplynulých týdnech se nám sice nevyhnula, ale rozsah škod už byl mnohem menší,“ informoval vedoucí výrobního oddělení ŠLP Křtiny Čestmír Šnoblt.

Někteří turisté a cyklisté však podle něj zákaz vstupu do lesů v okolí Habrůvky, Jedovnice, Křtin a Bukovinky nerespektují. I přesto, že oblast namátkově kontroluje policie a v zasažené lokalitě je stále obrovské množství poškozených kmenů, které hrozí pádem. Riziko smrtelného úrazu nepominulo a výstraha je stále aktuální. „Samozřejmě z toho nemáme radost, že jsou lesy uzavřené. Ale riziko zranění je v nich opravdu stále aktuální. Vlastník pozemků musí zajistit bezpečnost, je to výjimečný stav po přírodní kalamitě, který nikdo nedokázal ovlivnit. Lidé by zákaz měli respektovat a neriskovat. Policie v zasažené lokalitě provádí namátkové kontroly. Vím, že řešila nějaké neukázněné cyklisty,“ dodal Šnoblt.