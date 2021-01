„Bobřík si pochutnal na letní jablůňce, kterou jsem sázel asi před dvaceti lety. Celou ji složil. Pak ještě jeden menší kmínek, co jsem měl několik let vysazený ve vinohradu. Zajímavé, že bambusové tyčky nechal na pokoji,“ řekl Deníku zanedlouho osmaosmdesátiletý muž.

Tím však bobří hostina na jeho pozemku zdaleka neskončila. Vodní hlodavec totiž okousal také statný kmen jedné z Novákových nejstarších jabloní.

„Byla to jabloň Stark Earliest. Stárkovo nejranější. Tu jsem sázel v době, kdy jsem v údolí u řeky Svitavy stavěl chatu. Bylo to v roce 1965. Úplně mi to vehnalo slzy do očí. Ale beru to sportovně. Je to přírodní škoda, podobně jako vítr. Uvidím, jestli se jabloň chytí. Natřel jsem ji vápnem. Třeba ještě nějaká jablíčka budou. S případným kácením by mi musel pomoct vnuk. To už bych nezvládl,“ dodal Novák.

Bobr mu ovocné stromy poničil už v minulosti. „Bobři se tady rozmnožili. Ale co můžu dělat. Je to chráněný tvor. Jednou nadělí příroda tak a jindy zase jinak. Teď třeba konečně napadl sníh a já přímo z chaty vyrazil na běžky. To byla paráda a udělalo mi to obrovskou radost,“ usmál se vitální důchodce.