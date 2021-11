Do výroby zvířecích figur se nedávno pustil čerstvý klepačovský důchodce Vladimír Vaněk. „Nástup do důchodu jsem přetahoval o tři roky a tak se teď bavím. Se ženou máme doma, jak říkáme z legrace Vnučkomat. Čtyři holčičky. Když za námi přijedou na návštěvu, je potřeba je nějak zabavit. Na zahradě jsem jim už dřív postavil lanovku a další herní prvky,“ říká šestašedesátiletý muž.

Nedávno při výletu viděl v Moravském krasu nedaleko Ostrova u Macochy v lese několik dřevěných zvířátek. To ho inspirovalo. Rozhodl se, že udělá radost i cizím dětem. „Všude okolo se budují nákladná hřiště. Kromě velkých částek to zabere také spoustu času, různých povolení a trvá to všechno dlouho. Přitom si myslím, že děti dokáže zaujmout a udělat radost i nějaká drobnost,“ vysvětluje Vaněk.

Na zahradě tak vzal špalek dřeva, motorovou pilu, rašple, vrtáky, barvy a pustil se do díla. Jako první vyrobil dřevěného jelena. I když je amatér a jeho výtvory nemají punc sochaře, hlavu si s tím neláme. Vyrábí dál. „I mistr Myslbek musel nějak začínat, ne? Nejsem odborník. Zvířata by se dala vyrobit z kvalitnějšího dřeva a věrněji. Stolař nebo řezbář by to zvládli určitě líp. Ale podle ohlasů, co mám, mají děti radost i z mých výtvorů. A to mě těší,“ dodává klepačovský důchodce.

Zatím ze dřeva vyrobil čtyři zvířata a umístil je na palouku, kde lesníci před časem udělali dřevěné posezení. Stojí na okraji obce u lesní cesty Klepačovská ve směru na Rudici. Dříve tam místní měli posezení s totemem a pořádali různé akce. Když v minulosti ještě fungovala v Klepačově škola, chodily na toto místo děti cvičit. „Kolem palouku chodí spousta lidí i rodičů s dětmi. Chtěl jsem jim zpestřit procházku. Zvířata tam nejsou napevno, dají se kdykoliv odnést jinam. Nyní vyrábím dřevěnou zmiji a ještě bych chtěl udělat, jezevce v noře a velký hříbek,“ uzavírá povídání Vaněk.