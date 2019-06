Pachové ohradníky nově lemují silnice z Rájce-Jestřebí do Doubravice nad Svitavou, do Ráječka a na Petrovice. Každých zhruba pět metrů stojí mezi polním porostem a vozovkou kůl s červeně natřeným vrcholem. Na něm je připevněný kousek plastové trubice a v něm pěna napuštěnou speciální látkou.

„Nosná pěna obsahuje pach velkých šelem jako jsou vlk, medvěd nebo rys. To by mělo zvěř odradit, aby vstupovala do silnice,“ popsal jednatel okresního mysliveckého spolku Jaroslav Zelený.

Na Blanensku policisté loni evidovali sto šedesát osm případů střetů auta se zvěří. V letošní roce již osmdesátku. „Srážek se zvěří neubývá, nejvíce jich zaznamenáváme v nočních nebo brzkých ranních hodinách,“ podotkla policejní mluvčí Alice Musilová s tím, že pokud ke srážce dojde, řidiči by měli kontaktovat polici a se zvěří nemanipulovat.