Neznámý vandal ho krátce před obnovením provozu nasprejoval na protihlukovou stěnu ve stanici Adamov-zastávka. Přímo v místech, která mají monitorovat kamery umístěné na zastávce, poškodil plochu odhadem několika metrů čtverečních. „Že to bude tak rychle, jsem opravdu nečekal. Co na to říct. Jsou to tupani a chtělo by jim useknout ruce až u zadku. Děsím se toho, co bude nasledovat,“ okomentoval dílo sprejera jeden z diskutujících na sociální síti Radek Kolmačka.