Drink a spol sprejují. Graffiti na opravené trati dráždí cestující

/FOTO/ Dalo se to čekat. Nově opravený železniční koridor mezi Brnem a Blanskem přilákal vandaly. Po odsunu těžké techniky a dělníků se pustili do práce sprejeři. Jejich čerstvá díla na portálech opravených tunelů, opěrných a protihlukových zdech dráždí některé cestující. Jejich optikou je to ovšem boj s větrnými mlýny.

Dalo se to čekat. Opravený železniční koridor mezi Brnem a Blanskem přilákal po roční výluce vandaly. Po odsunu těžké techniky a dělníků se pustili do práce sprejeři. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Farského