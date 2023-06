Šikovné ruce umělců ze dřeva vyrábí figury do obecního betlému. „Tak bych chtěl s motorovkou taky jednou umět. Zatím ji ale neunesu,“ komentuje práci řezbářů jeden z lipoveckých školáků.

V sobotu odpoledne akci ukončí vernisáž vyrobených plastik. Do té doby nabízí každý den pestrý doprovodný program. Dřevěných soch má být celkem deset. „Dostali jsme zadání vyrobit základní figury do lipoveckého obecního betlému. Tři krále, svatého Josefa a Pannu Marii plus každý jedno zvíře. Uvidíme, jestli zvládneme i Ježíška,“ říká Deníku řezbář Marian Maršálek z Otinovsi na Prostějovsku.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Dubové dřevo si pochvaluje. „Čerstvé se dobře řeže a dlouho vydrží. Jednotlivé kusy kmene váží asi tři sta čtyři sta kilo. Nejprve je bylo potřeba zbavit kůry, protože v ní byly nečistoty, které tupí řetězy pil,“ vypráví.

Podle předlohy z masivního dubového špalku má vyřezat svatého Josefa, poutníka s holí, který kyne Ježíškovi. Jako předlohu si vyrobil menší model z hlíny.

„Kmen jsem nejdřív nahrubo ořezal velkou motorovkou. Pak přijde na řadu menší a ve finále broušení. Dlátem moc klepat nebudu. Spíš než řezbařina je to dřevosochání motorovou pilou. Že se nám lidé budou dívat pod ruce, mi nevadí. Jsem zvyklý. Když to nebudou akademici, tak je to v pohodě. Běžné publikum dokáže odpustit nedokonalosti,“ usmívá se Maršálek.

Dřevosochání Lipovec



15. 6. Naučný program pro děti, představení nářadí a strojů, umělecký kovář

16. 6. Naučný program pro děti, představení nářadí a strojů, umělecký kovář

17. 6. ukázky techniky (8.00 – 14.00), slavnostní vernisáž (14.00), vystoupení dětí MŠ Lipovec, program hasičů

Sochy do betlému musí s kolegy stihnout vyrobit za tři dny. Protože používají čerstvé dřevo, musí plastiky zezadu naříznout, aby omezili praskání jejich povrchu při postupném vysychání. Později se natřou přírodním olejem.

„Čerstvé dřevo je plné vody. Jak sesychá, praská. Abychom sesychání korigovali, dělá se na zádech soch řez. Proto, aby třeba nepraskalo v obličeji, to by byla velká škoda,“ vysvětluje další z řezbářů Václav Kolařík. Do Lipovce přijel ze Svatobořic-Mistřína na Hodonínsku.

Podle organizátora několikadenní akce Michaela Vondála z Lipovce místním chyběl betlém. Rozhodli se tedy tradiční rozsvěcení vánočního stromu v adventním čase vylepšit. V parku nedaleko kostela vysadili nedávno vánoční jedličku. Vedle ní chtějí postavit zastřešený altán, pod kterým by vždy před Vánocemi vystavili v betlému dřevěné sochy.

„Dřív se k nám přivezl uříznutý vánoční strom před obchod, kde se rozsvěcoval. Chtěli jsme tomu dát jiný nádech a přesunout akci víc ke kostelu. Proto nápad s betlémem a i socháním pod širým nebem. Jsem rád, že se podařilo uspořádat malé sochařské sympozium s doprovodným programem. Věřím, že nultý ročník Dřevosochání nebyl poslední a sochy v betlému nám budou postupně přibývat. Uvidíme ale, jaký bude o akci zájem lidí,“ říká muž, který se kromě řezbářství věnuje také truhlařině.