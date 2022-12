Někteří mají za to, že zvýšení cen odradí od nákupu v centru dvanáctitisícového města řadu lidí. Jedním z nich je například podnikatel Milan Huzlík, který nedaleko radnice v jednom z domů pronajímá prostory. „Pronajímáte dům, je tam pekárna. Zákazník půjde pro rohlíky a k nim zaplatí dalších patnáct korun za parkování, když se tam zdrží jen pět minut? To tam ta pekárna asi dlouho nevydrží. U velkých řetězců je přitom stání zdarma,“ uvedl na nedávném jednání boskovického zastupitelstva. Zároveň zmínil, že na okolních placených parkovištích, kde je stání levnější, je přes den plno.

Podobně to vidí i Martin Staněk z boskovické ODS. „Je mi docela líto, že v případě navýšení parkovného došlo ke zrušení zvýhodněné první půlhodiny. Pro lidi, co si potřebovali jen něco velice rychle a operativně vyřídit, to bylo super. Obzvlášť na náměstí, kde se za první hodinu bude platit dokonce patnáct korun,“ sdělil Staněk.

Placené stání v Boskovicích: řidiči si od ledna připlatí. Podraží i karty

Někteří z řidičů tyto obavy naopak nesdílejí a mají za to, že zdražení parkovaného v centru města je symbolické. „Neřeknu, kdyby to bylo padesát korun navíc, ale pětikoruna? Komu se to nelíbí, ať parkuje jinde. Alespoň jednou někdy zaparkuji lidé, co opravdu potřebují něco zařídit na náměstí,“ okomentovala novinku na sociální síti například Lenka Medková.

Náměstí pro lidi

Řada místních si ale myslí, že se nyní najde o to více řidičů, kteří budou chtít ušetřit a odstavenými auty ucpou ulice v blízkosti centra Boskovic. „Už když se v centru za půl hodiny parkování platila koruna, byl to pro některé motoristy problém. Raději nechávali auta v přilehlých ulicích. Teď tam místní už nezaparkují vůbec,“ upozornil další z diskutujících.

Boskovická starostka Jana Syrovátková před lednovým zdražením stání na městských placených parkovištích uvedla, že tímto krokem chtějí regulovat počet odstavených aut před radnicí. „Náměstí má sloužit lidem, ne autům. Ostatní odstavné plochy jsou k této lokalitě velmi blízko v docházkové vzdálenosti. Nemyslím si, že patnáct korun za hodinu parkování v centru města by bylo pro někoho likvidační,“ řekla Syrovátková.

Veřejný gril: Boskovičtí vybrali vítězný projekt

Zároveň uvedla, že firma AŽD Praha nyní pro Boskovice dva měsíce zdarma monitoruje parkování na Masarykově náměstí. „Budeme mít srovnání a data z provozu před a po zdražení parkovného. Vše vyhodnotíme a uvidíme, co dál,“ poznamenala boskovická starostka.

Hodina stání bude na Masarykově náměstí od ledna za patnáct korun. Za každou další pak motoristé zaplatí dvacet korun. Na dalších třech parkovištích bude první hodina za deset korun stejně jako každá další. O placená stání se stará městská společnost Služby Boskovice. Fungují na Masarykově náměstí, náměstí 9. května a ulicích 17. listopadu a Bezručova.

Na zmíněných plochách došlo před několika lety k výměně parkovacích automatů za modernější přístroje. Ty umožňují řidičům platit bezkontaktní platební kartou. Od začátku roku podraží v řádech stokorun také všechny parkovací karty. Čtvrtletní, půlroční i roční. Například za nepřenosnou na rok zaplatí zájemci dva a půl tisíce oproti letošním dvěma tisícům korun. Stejné zdražení bude i u přenosné roční parkovací karty. Ze dvou a půl tisíc korun na tři tisíce.