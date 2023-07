Deník Rovnost proto v ulicích Blanska zjišťoval, jak na změnu motoristé reagují. „Zdražení parkovného jsem si samozřejmě všimla. Do centra jezdím autem docela často za nákupy, na úřady nebo do nemocnice. Čekám, jak se to vyvine dál. Desetikoruna za hodinu stání mi nevadí, i když půlhodinka za korunu byla lepší. To jsem v pohodě stíhala vše vyřídit. Snad to ještě nezdraží jako všechno okolo,“ řekla například Eva Žlůvová z nedalekých Olomučan.

Neplacená stání dál od centra si kvůli zdražení prý vybírat nebude. „Desetikoruna není taková částka, abych kvůli tomu parkovala někde jinde. Jen bych uvítala, kdyby parkovacích míst bylo v centru víc nebo aby nebyla ta současná tak často obsazená,“ dodala žena.

V podobném duchu mluvili i další oslovení. V drtivé většině platili mincemi. Kartou nebo přes mobilní aplikaci naprosté minimum motoristů. Někteří se zase přiznali, že pokud na placeném stání zaparkují jen na několik minut, tak raději riskují pokutu a parkovací lístek neplatí vůbec. „O zdražení jsem nevěděl. Dřív jsem do automatu hodil šest osm korun a šel na Punkvu na oběd. Teď to po mě chtělo desetikorunu. Jestli je to moc? Tak každá koruna se počítá, ale zrovna tohle přežiju. Zdražilo úplně všechno a zadarmo parkovat v centru asi nejde. Jinde kvůli tomu stát nebudu. Když ale jedu do nemocnice tak parkování ve dvoře zdarma na půl hodiny využívám. Když je ta možnost, tak proč ne,“ řekl jeden z blanenských důchodců, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle blanenského radního Jana Nečase byla první půlhodina stání za korunu dlouhodobě nerentabilní. Tisk parkovacího lísku byl v tomto případě dražší než vybraný poplatek. Úpravy mají přispět k větší obrátkovosti na místech, která jsou pro krátkodobá stání.

Při nižších poplatcích na nich řada řidičů stála déle. Úředníci v současnosti připravují nový systém parkování. „Měl by být pro řidiče komfortnější s pomocí moderních technologií. V současnosti je v Blansku zatím využívá minimum řidičů. Uvažujeme také o menším rozšíření parkovacích ploch, různých cenách a parkování na určitých místech v krátkodobých intervalech zdarma,“ uvedl před červencovým zdražením Nečas. Novinky by Blanenští chtěli spustit začátkem příštího roku.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Samostatnou kapitolou je pak parkování u Blanenské nemocnice. V ulici K. H. Máchy se nyní také platí za první hodinu desetikoruna a za každou další pak dvacet. V areálu pak byla ještě začátkem roku první čtvrthodina zdarma a další započatá hodina za deset korun. Teď je půl hodina grátis a další započatá hodina za třicet korun. „Cenu parkování tady u nemocnice neřeším. Zase tak často sem nejezdím. Ale je mi jasné, že někteří hledají stání zdarma za každou cenu v okolních ulicích, které jsou pak přeplněné. Když ale ta možnost je? Já kvůli pár korunám okolo špitálu kroužit rozhodně nebudu,“ poznamenal před blanenskou nemocnicí jeden z řidičů Jiří Kyzlink.

Kousek nad nemocnicí nechali Blanenští před časem vybudovat za devatenáct milionů rozlehlé parkoviště pro více než stovku aut. Parkovné tam stojí už několik let pořád stejně. Deset korun za čtyři hodiny, to platí i po červencovém zdražení. Využívané ale moc není.

Řada zejména starší lidí tvrdí, že z něj musejí zdravotnické zařízení obcházet a cesta je dlouhá. Navíc při zpáteční cestě do kopce. Z okolních ulic, kde se za parkování neplatí je to však mnohdy mnohem dál. „Jo, lidi tady kvůli tomu hornímu parkoviště pořad brblají. Že se přes něj nedá projít do nemocnice a musejí ji obcházet. To se od doby, kdy ho postavili nezměnilo. Teď jak se zdražilo parkované před nemocnicí i v areálu, tak je sice plnější, ale o moc ne,“ řekl jeden ze zaměstnanců městské nemocnice, který se představil jako Ota.

Podle zástupců nemocnice branka z parkoviště slouží jako technický vchod pro personál. Aby z něj měla přístup i veřejnost, musela by se v této části zdravotnického zařízení vybudovat nová vrátnice.