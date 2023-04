Místo kabelky nový pelech. Pejskaři z Brněnska často šetří raději na sobě

Časem by si ráda pořídila do domácnosti ještě třetího psa, ale vzhledem ke zvyšujícím nákladům na jejich péči je to v současnosti zatím mimo její možnosti. „Neznamená to ale, že bych kvůli drahému krmení naše fenky šidila. To ani v nejmenším. Šetřit na nich a kupovat levné krmivo nebudu. Raději se omezím sama a něco si odpustím, než aby pejsci neměli vše potřebné. Stejně jako děti. Na nich také šetřit nikdy nebudu. Co mě však mrzí, že jak jdou ceny všeho závratně nahoru, tak klesá šance na psí adopce. Spousta lidí si také rozmyslí, jestli podpoří nějaký útulek nebo zvířata v nouzi. To je mi hrozně líto a myslím si, že to bude na této nezištné pomoci hodně znát,“ uzavírá žena.

Změna krmiva? Bylo by to na úkor zdraví psa, říká chovatel z Břeclavska

Že ceny krmiv rostou, potvrdili Deníku například v prodejně SuperZoo v brněnské části Lesná. Někteří majitelé zvířat pak sahají po levnější variantě. Důsledkem toho jsou u části zvířat zhoršující se stravovací návyky. Manažerka pobočky Klaudie Tesaříková rozdělila zákazníky na dvě základní skupiny.

„Pořád se najdou takoví, kteří i přes zhoršující se ekonomickou situaci lpí na kvalitě a vyhledávají ty nejdražší značky a krmiva. Existují ale také lidé, kteří se nově i dlouhodobě poohlíží po levnějších variantách,“ všimla si Tesaříková.

Kvůli zdražení přicházejí psi a kočky o pamlsky, míní chovatelé z Hodonínska

Případy přechodu na levnější varianty stravy zaznamenal také Jiří Hrnčíř ze zákaznické podpory prodejny Vaše-krmivo. „Děje se to, ale kvůli vyšší ceně mění krmivo jen ti, kteří opravu musí. Velká část zákazníků raději hledá rezervy ve svém rozpočtu jinde, zvýšené ceny však často zmiňují a na zdražení se ptají,“ uvedl Hrnčíř, který radám týkajícím se správného stravování denně věnuje i dvě hodiny.

Průjmy, zácpy, zvracení, onemocnění kostí a kloubů, ledvin, zhoršená kvalita srsti či obezita. To jsou nejčastější obtíže spojené se špatným stravováním nebo nekvalitním levným krmivem. „Velký problém ale já osobně vidím spíše v překrmování a neomezeném přístupu ke krmivu. Následkem je nejen obezita, kterou trpí až pětačtyřicet procent koček a psů, ale také cukrovka, nemoci štítné žlázy, nadledvin nebo nádorových procesy,“ uvedl veterinář a specialista na výživu z České u Brna Milan Štourač.

Drahota. Chovatelé z Vyškovska hledají levné krmení. Psům mohou zhoršit zdraví

Podle něj je dnes kult domácího mazlíčka nevídaný. „Lidé jsou schopni přiškrtit výdaje leckde, ale svým psům a kočkám často dopřávají to, na co jsou zvyklí,“ řekl ze zkušenosti veterinář Štourač.

Tvrdí, že pro správné stravování nemusí majitelé psů a koček studovat vysokou školu, sedět hodiny u encyklopedií a platit si výživové poradce. „Stačí se řídit se selským rozumem,“ dodal. Na chyby ve stravování zvířat přesto neustále naráží veterinární správa. „V oblasti ochrany pohody zvířat jsme v České republice provedli v loňském roce více než 6700 kontrol,“ zmínil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Drahota trápí pejskaře. Pamlsky odepřeme raději sobě, říká důchodkyně ze Znojma

U zájmových zvířat, jako jsou psi, kočky nebo terarijní či akvarijní zvířata, objevili podle Majera nedostatky u dvaatřiceti procent kontrolovaných. Kromě omezování výživy patřily mezi nejčastější prohřešky nevhodné podmínky chodu, nezajištění veterinární péče nebo nedostatečné zabezpečení proti úniku.

Příklady cen krmiv

SuperZoo

Prospera Plus Medium Adult 77 Kč/kg

Ontario Adult Medium Fish & Ric 98 Kč/kg

Acana Classics Red Meat 122 Kč/kg

Vaše-krmivo

Calibra Dog Premium Line Adult Large 48 Kč/kg

Taste of Wild High Praire 125 Kč/kg

Platinum Adult Lamb & Rice 150 Kč/kg

Spoluautorkou textu je LUCIE BURIANOVÁ.