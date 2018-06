Dovolená? U Jihomoravanů vede Turecko, rádi však obejvují i Česko

Jižní Morava /ANKETA/ – Část letní dovolené na pláži v zahraničí. Zbytek na horách. Tak tráví volno s přítelem Petra Čermáková z Brna. Letos se chystá do Itálie. „Také u nás je krásně a rádi jezdíme na hory. Nevydržím se celou dovolenou jen tak válet na pláži,“ řekla žena.

Dovolená u moře, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže přibývá lidí, kteří tráví dovolenou aktivně. „Cestují i přímo v místě pobytu. Vyhledávají sportovní i jiné vyžití. Dřív zůstávali déle na jednom místě. To se mění. Trendem jsou dvě tři kratší dovolené v létě místo jedné dlouhé,“ upřesnil Papež.

Zdravotní rizika• Podle lékařů se při cestě do exotičtějších zemí vyplatí očkování například proti žloutence typu A.

• U tuzemských pobytů zdravotníci doporučují očkování proti klíšťové encefalitidě.



Stálice mezi zahraničními cíly jsou u Jihomoravanů Turecko, Řecko, Chorvatsko, Bulharsko i sousední Slovensko. „Lidé mají peníze a zahraniční dovolená je dostupnější. Oblíbené jsou i exotické destinace jako Dominikánská republika nebo Emiráty,“ řekla Hana Adamcová z brněnské cestovní agentury Anet.

Bulharsko v minulosti lákalo na levnější ubytování. „Rozdíly se smazávají. Staví se nové hotely, služby se zkvalitňují. Už tam není tak levně,“ poznamenala Adamcová. Týdenní letecký pobyt může podle ní rodinu se dvěma dětmi vyjít na tamním Slunečném pobřeží na něco mezi čtyřiceti a padesáti tisíci korunami.



Mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek upozornil na to, že by turisté před cestou do zahraničí neměli podcenit cestovní pojištění. Plný balíček hrazení léčebných výloh, pojištění zavazadel či zranění s trvalými následky na týdenní pobyt v Evropě za dospělého lze sjednat do tisíce korun. „Není to žádné strašení sáněmi v létě. Částky, které pojišťovna lékařským zařízením za klienta zaplatí, mají i šest nul. Ve Spojených státech amerických jsme měli klienta za šest milionů korun,“ sdělil Bálek.



Velké popularitě se u turistů těší i domácí cíle. Lidi na nich lákají zejména snadná dostupnost a v porovnání se zahraničím často příznivější ceny. „Češi se vrací domů. Vysočina, hory, jižní Morava. I u nás je spousta krásných míst a lidé jim začínají přicházet na chuť. Z mého pohledu jde v poslední době také nahoru kvalita služeb,“ řekl majitel brněnské cestovní agentury Libor Zabloudil.

