Dosud si ho půjčovali, nyní ho koupí. Digitální projektor umožní denní promítání

Boskovice – Rozsáhlé úpravy letního kina v Boskovicích pokračují. Po milionových opravách amfiteátru, promítací kabiny, rozvodny a zázemí se návštěvníci dočkají další novinky. Na příští sezonu bude mít tamní kino vlastní digitální projektor. „S ním budeme promítat celou letní sezónu. Minimálně od června do srpna. A můžeme tak zajistit denní provoz areálu během léta,“ uvedl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Vaňous Petr

Stálé i letní kino provozuje příspěvková organizace Kulturní zařízení města Boskovice. Tamní radní odsouhlasili společnosti na nákup projektoru bezúročnou půjčku dva miliony. Je rozložená do šestnácti čtvrtletních splátek po 125 tisících. „Letní kino si dosud digitální projektor půjčovalo. Ročně to stálo asi sto tisíc. O technologii však byl velký zájem a v Boskovicích nebyla celou letní sezonu od června do srpna. Vlastní projektor také nabízí možnost uspořádat projekce v termínech mimo sezónu, podle počasí,“ řekl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Letos navštívilo letní kino od poloviny července do začátku září jedenáct tisíc lidí. To je nejvyšší návštěvnost od roku 2015, kdy Boskovičtí začali promítat digitálně.